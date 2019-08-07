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§ NG.kz
Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономический суд Костанайской области начал подготовку к рассмотрению нового иска Центра защиты прав потребителей Рудного в интересах неограниченного круга лиц. Истец считает, что аттракцион нельзя было вводить в эксплуатацию.
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§ Alehander
Re: Безопасность рудненского колеса обозрения проверит...
Alehander


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 07.08.19
Отправлено: 07.08.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Откуда вы берете такую информацию? Вводите суд в заблуждение! В документации просто написано: «Колесо обозрения, одна штука», - ответил юрист ТОО «АлатауГорСтрой» Александр ГАВРИЛЬЧИК."

«Высота колеса 42 м, количество кабинок — 24, все — с системой кондиционирования и отоплением. Кабинки будут закрытыми, поэтому на колесе можно будет кататься зимой и летом. В целом это будет современный аттракцион с иллюминацией. Общая стоимость работ вместе с покупкой и установкой колеса — 330 млн тенге», — рассказал юрист ТОО, выигравшего тендер на установку аттракциона Александр Гаврильчик
30.08.2018
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§ Серый волк
Re: Безопасность рудненского колеса обозрения проверит...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10561
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 14:52
Комментарий удален модератором.
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§ Alehander
Re: Безопасность рудненского колеса обозрения проверит...
Alehander


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 07.08.19
Отправлено: 07.08.19 - 14:55
Комментарий удален модератором.
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§ Игорь Васильевич
Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 07.08.19 - 15:11
Комментарий удален модератором.
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§ Сталкер
Re: Безопасность рудненского колеса обозрения проверит...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 07.08.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Кабинки будут закрытыми, поэтому на колесе можно будет кататься зимой и летом

И это ещё не всё. Изначально предусматривалась конструкция кабин из нержавеющей стали. И сейчас бы ничего не болталось в воздухе, если бы купили и поставили то, что были должны купить и поставить. Без этих вот замен и подмен колес одно на другое, потом на третье.
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* maxsaf
Re: Безопасность рудненского колеса обозрения проверит...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2700
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Без этих вот замен и подмен колес одно на другое, потом на третье.

А как без замен колесо за 200 000 условно поднять до ляма незаметненько?
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§ Victor Yang
Re: Безопасность рудненского колеса обозрения проверит...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11801
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Откуда вы берете такую информацию? Вводите суд в заблуждение! В документации просто написано: «Колесо обозрения, одна штука», - ответил юрист ТОО «АлатауГорСтрой» Александр ГАВРИЛЬЧИК. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35734

Ну-ну. А смета тогда как составлялась? Брался конкретный производитель, его прайс-лист - и всё осмечивалось. И должен быть ещё один производитель - альтернативный, у которого цена должна быть выше и в результате "выбирается" более дешёвый вариант. Так что характеристики, заложенные в проекте, должны быть обязательно. Ну и к прайсам обязателен сертификат соответствия, конечно.
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§ pro100tak
Re: Безопасность рудненского колеса обозрения проверит...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.08.19 - 03:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Герой Боярского в фильме "Человек с бульвара капуцинов" сказал сакраментальную фразу: " Эту страну погубит коррупция."
Как дальновидны бывают сценаристы и режиссеры...
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