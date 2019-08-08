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§ NG.kz
Картинка - лучше, ее содержание - хуже
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 02:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 ноября 2018 года на церемонии включения станций цифрового телевещания на территории Костанайской области сообщили, что в «цифре» будет передаваться два пакета программ. Жители Костаная и окрестных сел получат возможность смотреть до 30 каналов эфирного вещания, а на остальной территории области будет транслироваться лишь один пакет с 15 телеканалами. Однако после 1 июля, когда аналоговое вещание отключили, на большей части области обнаружилось: вместо обещанных 15 осталось 11 каналов. Куда исчезли остальные?
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§ Серый волк
Re: Картинка - лучше, ее содержание - хуже
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10561
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.08.19 - 02:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мертвым припарка эти манипуляции и количество опарышей.
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