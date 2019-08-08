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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 02:22 30 ноября 2018 года на церемонии включения станций цифрового телевещания на территории Костанайской области сообщили, что в «цифре» будет передаваться два пакета программ. Жители Костаная и окрестных сел получат возможность смотреть до 30 каналов эфирного вещания, а на остальной территории области будет транслироваться лишь один пакет с 15 телеканалами. Однако после 1 июля, когда аналоговое вещание отключили, на большей части области обнаружилось: вместо обещанных 15 осталось 11 каналов. Куда исчезли остальные?

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