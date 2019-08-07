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≡ Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план праздника представили в акимате		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план праздника представили в акимате
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Празднования, посвященные юбилею города, продлятся два дня: 16 и 17 августа. Известно, что на этот раз мероприятия пройдут не только на площади перед областным акиматом, но также и в других частях города.
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§ Ваш земляк
Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план праздника представили в акимате
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2270
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.08.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не верю, фото нужно...

Ну, по факту, в городе действительно произошли перемены, этого не стоит отрицать. Вот только не всегда эти перемены в лучшую сторону.
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§ Серый волк
Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план праздника представили в акимате
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10561
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.08.19 - 01:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Дауш с Шашлык Live московским не сравнить.

Дружище, ты шашлыки попутал.
Сейчас там у вас в киргизии такой шашлык с стрельбой уже несколько часов идет.
Бывшего президента из дома силовики с пальбой выкуривали, а сторонники отбивались. (мы только вчера его упоминали парой абзацев в ономастической ветке)

Что-то горело на кадрах. Раненых носили в живот, и какую-то журналистку якобы пулей зацепило.

Все орут, бегают, кидают палки, как самые цивилизованные ономасты.
Что именно сейчас совсем неизвестно, LIVE явно не получится,
ибо весь интернет точно и возможно вся связь там отключена полностью.


Новость на медузе обещают пополнять, как что-то станет известно.
https://meduza.io/feature/2019/08/07/v-kirgizii-zaderzhali-byvshego-prezidenta-almazbeka-atambaeva-siloviki-vzyali-shturmom-ego-rezidentsiyu

Берегите себя, не махайте зря шампурами.

Добавляю: сообщают начался второй штурм, и пока об одном убитом спецназовце.

[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 22:46]
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§ Menden1968
Re: Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...я тебе про Ивана а ты мне про балвана Серый и тот самый барон разные герои,Серый это сказачный герой в барон настоящий образ,читаем литературу аль слабо...
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§ Серый волк
Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план праздника представили в акимате
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10561
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.08.19 - 02:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Серый это сказачный герой в барон настоящий образ,читаем литературу аль слабо...

Ёшкин кот! Спасибо! Буду теперь сказочный герой.


[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 23:47]
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