Серый волк Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план праздника представили в акимате #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10561

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:25 Цитата: Обликоморале: Дауш с Шашлык Live московским не сравнить.

Дружище, ты шашлыки попутал.

Сейчас там у вас в киргизии такой шашлык с стрельбой уже несколько часов идет.

Бывшего президента из дома силовики с пальбой выкуривали, а сторонники отбивались. (мы только вчера его упоминали парой абзацев в ономастической ветке)



Что-то горело на кадрах. Раненых носили в живот, и какую-то журналистку якобы пулей зацепило.



Все орут, бегают, кидают палки, как самые цивилизованные ономасты.

Что именно сейчас совсем неизвестно, LIVE явно не получится,

ибо весь интернет точно и возможно вся связь там отключена полностью.





Новость на медузе обещают пополнять, как что-то станет известно.

https://meduza.io/feature/2019/08/07/v-kirgizii-zaderzhali-byvshego-prezidenta-almazbeka-atambaeva-siloviki-vzyali-shturmom-ego-rezidentsiyu



Берегите себя, не махайте зря шампурами.



Добавляю: сообщают начался второй штурм, и пока об одном убитом спецназовце.



[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 22:46]