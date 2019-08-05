Серый волк Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания #80





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10558

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:47 Цитата: maxsaf: Если я правильно понял таноми52 и алекса60, не могли бы вы дать пояснения по поводу вашей точки зрения Если я правильно понял таноми52 и алекса60, не могли бы вы дать пояснения по поводу вашей точки зрения

Я конечно понимаю, номерки у них почти одинаковые 52 и 60 разница небольшая. Но напрасно вы думете, что вместе билеты берут в очереди на вокзале в тулпартур на Тальго.

Они только в ветках появляются вместе.

С ними ещё кажется третий был. Красный.

А вот его... не видно нигде, наверное уже уехал в романтическое путешествие до Актюбинска.

Мне кажется им эту роль не потянуть даже троим вместе. Ремэйк скучный будет Вайнштейн только повеселеет у него надёжа появится, что не всё потеряно!



Но точно мы не знаем и молчат загадочно.

Может в акимате сейчас среди ночи им сценарий в библитеке ищут в пыльных книгах.

Представляете шедевр получится лучше Титаника с Дикаприо и Кейт Уинслет, только не Титаник, а Тальгоник.

И кодовый кадр где они на носу локомотива под музыку в исполнении оркестра костанайской филармонии!





[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 21:18]