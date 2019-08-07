Цитата: maxsaf: Да понятно уже, давай про Харви )) А в интернетах разве не пишут? и схемы не публикуют? Цитата: таноми52: библиотекарей же ОНТБ это был вообще тёмный лес, ибо у них гуманитарное Как же ж они бедные справлялись с нашими задачами и давали отраслевикам некоторые решения? С которыми в толстовку было бесполезно как с церковной свечкой в космос. Наверное нюх был хороший?



Ну последние годы и до этого годы разрушительной независимости я слава богу не застал на месте и был уже очень далеко и в плане знаний и возможностей.

И только случайно попал, в один из приездов летом, мимо крокодил, когда вандалы там все выпотрошили и под салон жоповозок перестраивали библиотеку. От этого где-то на форуме остались мои фотографии. Какой был год вам наверное лучше знать.