/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 112 из 112«1...110111112
§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10554
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Да понятно уже, давай про Харви ))
А в интернетах разве не пишут? и схемы не публикуют? :lol: Цитата:
таноми52: библиотекарей же ОНТБ это был вообще тёмный лес, ибо у них гуманитарное
Как же ж они бедные справлялись с нашими задачами и давали отраслевикам некоторые решения? С которыми в толстовку было бесполезно как с церковной свечкой в космос. Наверное нюх был хороший?

Ну последние годы и до этого годы разрушительной независимости я слава богу не застал на месте и был уже очень далеко и в плане знаний и возможностей.
И только случайно попал, в один из приездов летом, мимо крокодил, когда вандалы там все выпотрошили и под салон жоповозок перестраивали библиотеку. От этого где-то на форуме остались мои фотографии. Какой был год вам наверное лучше знать. ;-)
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 112 из 112«1...110111112
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 2
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх