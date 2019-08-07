Серый волк Флуд и оффтопик (часть 4) #1656





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10554

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:49 Цитата: elektron: В вопросе-опросе про Гагарина, может и не к месту. Но твой то опрос о пускать-не пускать. И о чём и к чему, второе предложение? Если не в курсе. Я во всех ветках был всегда против, не только переименования ул. Гагарина в частности. Но и в общем против переименования. В вопросе-опросе про Гагарина, может и не к месту. Но твой то опрос о пускать-не пускать.И о чём и к чему, второе предложение? Если не в курсе. Я во всех ветках был всегда против, не только переименования ул. Гагарина в частности. Но и в общем против переименования.



Не очень понятно зачем было постить туда картинку от нанятых держимордами в мск троллей, из разряда с душком и которую они тиражируют за деньги, к теме тем более никаким боком.

Ну ладно проехали. В конце будет понятно если дочитать (я впрочем не настаиваю)



Я отлично знал места в Кустанае где на оборудование целый шкаф с альбомами схем в сопроваждении был на синьке от производителя. Некоторые папки этого шкафа по 6-8 и более сантиметров толщиной в которых сложенные гармошкой схемы. Их точно не выкладывали в интернетах эти шкафы, а в ОНТБ можно было найти отдельные каскады с этих схем, иных источников не было и нет по сей день.

Никто шкафы схем конца восьмидесятых в интернете размещать не стал и не будет. А часть этого оборудования (на передовом рубеже производства конца восьмидесятых) вполне работоспособна могла бы быть в опытных руках и сегодня. Оно задачи могло выполнять.

Но это вообще не важно, важно другое



Можно до опупения доказывать нужность всего этого, но кому? Да. В магазинах Технической книги было фрагментарно опубликовано очень мало с описанием работы и разбором. Это стоило денег. В приличные НТБ должно было попасть.

Но это вообще не важно, это бесполезно.



Важнейшим тестом этого дня является другое:

Акиматские будут до посинения толкать, что всё в интернетах и украденная у города библиотека не нужна как Гагарин ономастам.



а вот теперь важное Просто у них только парадные слова, за чвстоколом этих бессмысленных слов проглядывает фальшивый пенопластовый фасад, а за фасадом с изнанки созданная ими самими разруха, когда разрушили не только промышленность, но и среду обитания цивилизованного человека, накопившего багаж знаний.



Итог - сырьевая экономика с абсолютно чужим всем вокруг произведенным, кроме самымх примитивных видов жрачки.

Сверху всё приправлено обширным слоем коррупции которая пропитала всё насквозь и пробила массу субстанций типа днище!



а вот теперь ещё более важное Абсолютно любое упоминание реального состояния воспринимается иии как покушение на их среду. И в обшем так оно и есть, потому как их среда вообще давно не совсместима и с любыми попытками цивилизованности немедленно входит в конфликт.



Это если коротко описать суть сейчас происходящего здесь общими фразами. Это то, что мы видим в любой почти теме. И тут это наглядно увидели.



а вот теперь совсем важное: Ретрограды и путь в сторону цивилизации несовместимы!





Всем подопытным, прошедшим через этот сертификат, огромное спасибо за опыты.



Цитата: elektron: У вас там, что эксперименты над людьми разрешили? У вас там, что эксперименты над людьми разрешили?



Вы несомненно знаковая индикаторная знкопеременная вишенка на этом поле эксперимента!

Без вашего восприятия и постов срез общества был бы не полон!

Персональное спасибо за участие!



[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 17:53]