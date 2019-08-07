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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4411
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да, три полоски хорошо, а

Нет, не так. Три звездочки, четыре, а лучше всего пять звездочек.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6594
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Синхрофазотрон сломался наверное

тсс, тут лекция бесплатная о пользе в быту знаний о микросхемах с проводниками.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2698
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
До воскресенья еще надо дожить.

Нам песня строить и жить помогала
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6594
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лет двадцать назад, было, вспомнил.
Еду по Москве в автобусе.
Услышал, как женщина успокаивала капризного ребёнка: - Будешь себя плохо вести - после института попрошу чтобы тебя распределили в Дубну.
Вот век без интернета коротать. Чиста правда. :-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6594
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
помогала

А сейчас бассейн, интернет и валидол?
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10554
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: В вопросе-опросе про Гагарина, может и не к месту. Но твой то опрос о пускать-не пускать. :-P И о чём и к чему, второе предложение? Если не в курсе. Я во всех ветках был всегда против, не только переименования ул. Гагарина в частности. Но и в общем против переименования. 8-)


Не очень понятно зачем было постить туда картинку от нанятых держимордами в мск троллей, из разряда с душком и которую они тиражируют за деньги, к теме тем более никаким боком.
Ну ладно проехали. В конце будет понятно если дочитать (я впрочем не настаиваю) :-)

Я отлично знал места в Кустанае где на оборудование целый шкаф с альбомами схем в сопроваждении был на синьке от производителя. Некоторые папки этого шкафа по 6-8 и более сантиметров толщиной в которых сложенные гармошкой схемы. Их точно не выкладывали в интернетах эти шкафы, а в ОНТБ можно было найти отдельные каскады с этих схем, иных источников не было и нет по сей день.
Никто шкафы схем конца восьмидесятых в интернете размещать не стал и не будет. А часть этого оборудования (на передовом рубеже производства конца восьмидесятых) вполне работоспособна могла бы быть в опытных руках и сегодня. Оно задачи могло выполнять.
Но это вообще не важно, важно другое

Можно до опупения доказывать нужность всего этого, но кому? Да. В магазинах Технической книги было фрагментарно опубликовано очень мало с описанием работы и разбором. Это стоило денег. В приличные НТБ должно было попасть.
Но это вообще не важно, это бесполезно.

Важнейшим тестом этого дня является другое:
Акиматские будут до посинения толкать, что всё в интернетах и украденная у города библиотека не нужна как Гагарин ономастам.

а вот теперь важное Просто у них только парадные слова, за чвстоколом этих бессмысленных слов проглядывает фальшивый пенопластовый фасад, а за фасадом с изнанки созданная ими самими разруха, когда разрушили не только промышленность, но и среду обитания цивилизованного человека, накопившего багаж знаний.

Итог - сырьевая экономика с абсолютно чужим всем вокруг произведенным, кроме самымх примитивных видов жрачки.
Сверху всё приправлено обширным слоем коррупции которая пропитала всё насквозь и пробила массу субстанций типа днище!

а вот теперь ещё более важное Абсолютно любое упоминание реального состояния воспринимается иии как покушение на их среду. И в обшем так оно и есть, потому как их среда вообще давно не совсместима и с любыми попытками цивилизованности немедленно входит в конфликт.

Это если коротко описать суть сейчас происходящего здесь общими фразами. Это то, что мы видим в любой почти теме. И тут это наглядно увидели.

а вот теперь совсем важное: Ретрограды и путь в сторону цивилизации несовместимы!


Всем подопытным, прошедшим через этот сертификат, огромное спасибо за опыты.

Цитата:
elektron: У вас там, что эксперименты над людьми разрешили? :lol:

:lol: :lol:
Вы несомненно знаковая индикаторная знкопеременная вишенка на этом поле эксперимента! :lol:
Без вашего восприятия и постов срез общества был бы не полон! ;-)
Персональное спасибо за участие!

[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 17:53]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2698
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Пока без валидола ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2698
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Да понятно уже, давай про Харви ))
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2270
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.08.19 - 21:10
Комментарий проходит проверку.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 872
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.08.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
а в ОНТБ можно было найти отдельные каскады с этих схем,


Был в ОНТБ, кроме книжного фонда, ещё фонд спецвидов литературы. В эти виды входили: описания изобретений, ГОСТы, промышленные каталоги, прейскуранты ( в советские времена цены на всё были фиксированы) и кое что ещё по мелочи
Никаких чертежей, схем и подобного не было. Ибо это не библиотечные материалы.Сами пишете:"от производителя..." Теперь представьте, что комплектование библиотек шло: книги - из бибколлектора, журналы - через подписку "Союзпечати", информматериалы -по подписке из отраслевых институтов информации (н-мер, ВИНИТИ, ИнформЭнерго и т.п.), стандарты также из единого издательского центра. Всё заказывалось по темпланам издательств на следующий год. Откуда бы в библиотеку поступали какие-то чертежи и схемы, которые были создана самими заводами-изготовителями?
Допускаю, что областные центры НТИ могли иметь связи с заводами-изготовителями продукции по профилю области и получать от них необходимые материалы для своих потребителей. На это для них выделялись средства, а их сотрудники имели инженерное образование и могли разбираться в этих вещах. Но в Кустанае такого ЦНТИ не было. Для библиотекарей же ОНТБ это был вообще тёмный лес, ибо у них гуманитарное (библиотечное) образование. Зачастую там вообще педагоги работали.
Путаете Вы что-то, батенька!

[Исправлено: таноми52, 07.08.2019 - 21:23]

[Исправлено: таноми52, 07.08.2019 - 21:27]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2698
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Он вас укусил? ))) многобукофф передается по воздуху или еще как-то?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 872
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.08.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Он вас укусил? ))) многобукофф передается по воздуху или еще как-то?


Если количество букв раздражает Ваши глаза, не читайте!
А господин Волк слишком часто упоминает ОНТБ, совершенно поверхностно
представляя, что это было за учреждение. А мама моей подруги работала со дня создания и почти до последнего дня существования ОНТБ. Уж я то была в курсе всех перипетий библиотеки, часто забегала туда и копалась в фонде
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10554
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да понятно уже, давай про Харви ))

А в интернетах разве не пишут? и схемы не публикуют?
:lol:
Цитата:
таноми52:
библиотекарей же ОНТБ это был вообще тёмный лес, ибо у них гуманитарное

Как же ж они бедные справлялись с нашими задачами и давали отраслевикам некоторые решения? С которыми в толстовку было бесполезно как с церковной свечкой в космос.
Наверное нюх был хороший?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2698
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Не советую вам вместе ехать в одном купе, изнасилуете мозг друг другу :-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2698
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А в интернетах разве не пишут?

Ваша точка зрения многих удивила ;-)
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