Серый волк Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10554

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:21 Сейчас ещё начнут писать, что мафынка сварена из двух половинок, а номера поменять не успели.



Не читали вы произведения Джанни Родари!

В частности про приключения Чиполлино!



Когда Синьор Помидор очень хотел узнать куда скрылся опасный преступник Чиполлино, то он вызвал сыщика Мистера Моркоу.



Мистер Моркоу был профессиональным сыщиком и у него на затылке была маска с ещё одним другим лицом.

Когда преступники останавливались и открыв рот смотрели на это оставалось только подкрасться и накинуть на голову остолбеневших преступников сачок для ловли бабочек!





У Мистера Моркоу был еще отличный способ выслеживания преступников,



Нуно было насыпать на хвост преступнику соль, и тогда собака Мистера Моркоу могла по следу найти любого преступника.



И Всё. Сертификата не нужен!



Как можно насыпать соль на хвост преступнику, и что делать если у него нет хвоста можно прочитать в приключениях Чиполлино, в свете последних событий увлекательнейшая история, прямо с узнаваемыми персонажами.



[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 18:29]