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§ NG.kz
Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После мероприятия в республиканской общественной приемной партии Nur Otan министр сел в черный автомобиль Lexus LX570. на автомобиле были установлены разные госномера.
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§ Victor Yang
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11801
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять водителя накажут.
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§ alex_60
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4411
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должны уволить.
Если быть последовательными.
Как акима чимкента.
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§ Сергей_я
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2761
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.08.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Опять водителя накажут.

не накажут, на него вину может и повесят, типа он виноват, по документам, для СМИ и проче. А по деньгам врятли.
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§ Сергей_я
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2761
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.08.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А эти фотки еще какая-нибудь газета публиковала? Или завтра опять вдруг ни с того ни с сего сайт перестанет работать?
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§ Игорь Васильевич
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 07.08.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
какая-нибудь газета публиковала?


Цитата:
передает Tengrinews.kz.
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§ drakon
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17034
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

. На передней стороне авто установлен госномер 025 AW 01.

Цитата:

с задней части машины главы МВД установлен другой номер - 046 KZ 01.

Такого я ещё не - видел.
Даже не - слышал.
Чудеса... :lol: :oops: :-x
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§ Серый волк
Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10554
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас ещё начнут писать, что мафынка сварена из двух половинок, а номера поменять не успели. :lol:

Не читали вы произведения Джанни Родари!
В частности про приключения Чиполлино!

Когда Синьор Помидор очень хотел узнать куда скрылся опасный преступник Чиполлино, то он вызвал сыщика Мистера Моркоу.

Мистер Моркоу был профессиональным сыщиком и у него на затылке была маска с ещё одним другим лицом.
Когда преступники останавливались и открыв рот смотрели на это оставалось только подкрасться и накинуть на голову остолбеневших преступников сачок для ловли бабочек!


У Мистера Моркоу был еще отличный способ выслеживания преступников,

Нуно было насыпать на хвост преступнику соль, и тогда собака Мистера Моркоу могла по следу найти любого преступника.

И Всё. Сертификата не нужен! :-)

Как можно насыпать соль на хвост преступнику, и что делать если у него нет хвоста можно прочитать в приключениях Чиполлино, в свете последних событий увлекательнейшая история, прямо с узнаваемыми персонажами.

[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 18:29]
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