Цитата: zloy kyrgyz:

Из серии хочешь успеть на все мероприятия покупай вертолет))

Твой кумир Денисов бегать от урны до урны в разных концах города не научил?



Хотя куда тут бегать? В этой программе, похожей на день руин Аркалыка, ничего нет даже приблизительно тянущего на третью вспомогательную сцену самого отстойного фестиваля. чёсовые разъездные пустышки перед салютом типа самый топ.



А эта забавная фраза из афишки акимата явно не случайна:

Цитата: Презентация фильма «Костанай: метаморфозыво времени»



Какое время - такое и метаморфозыво

Даже боюсь загадывать что заказали в это убогое кино приезжие с древоочурбанивательным образом мышления. Скорее всего будет криво снятая и убого смонтированная помесь отчета акима с глупейшими прожектами.

+ Кич безвкусия дурацкой набережной, обрывающейся в грязь сразу за ближайшим углом, там должен быть обязательно.

Ибо больше никаких других визуальных метаморфозиев кроме захолустья, мусора и пенопластом облепленных домов на пути кортежа найти неаозможно.





[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 10:06]