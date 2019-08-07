|Цитата:
zloy kyrgyz:
Из серии хочешь успеть на все мероприятия покупай вертолет))
Твой кумир Денисов бегать от урны до урны в разных концах города не научил?
Хотя куда тут бегать? В этой программе, похожей на день руин Аркалыка, ничего нет даже приблизительно тянущего на третью вспомогательную сцену самого отстойного фестиваля. чёсовые разъездные пустышки перед салютом типа самый топ.
А эта забавная фраза из афишки акимата явно не случайна:
Цитата:
Презентация фильма «Костанай: метаморфозыво времени»
Какое время - такое и метаморфозыво
Даже боюсь загадывать что заказали в это убогое кино приезжие с древоочурбанивательным образом мышления. Скорее всего будет криво снятая и убого смонтированная помесь отчета акима с глупейшими прожектами.
+ Кич безвкусия дурацкой набережной, обрывающейся в грязь сразу за ближайшим углом, там должен быть обязательно.
Ибо больше никаких других визуальных метаморфозиев кроме захолустья, мусора и пенопластом облепленных домов на пути кортежа найти неаозможно.
[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 10:06]