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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2267
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.08.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
По средам статусы не меняют. Кто то лично ему присвоил. За тот похабный пост. Позорище. С одного огорода овощи похоже.

Зато не выпрашивает, как некоторые. И не строчит по одной строчке, в надежде быстренько получить ПП. И чем ты отличаешься от 112-211-го?!
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6590
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
запость хоть пяток стоящих отделов которые содержат разделы с достойным выбором технической

Я вроде за книжные говорил, подразумевая худ. литературу.
А ты как всегда передернув, в техническую ударился. :lol:
Настольная у тебя поди тоже из "технички"?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4408
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
художественную книгу в руки

Раньше говорил. Про себя.
Норма шесть книг в месяц.
Ну толстых от Мартина одна.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10550
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Среди услуг, в основном, услуги, связанные с интернетом. Кустанайские ИТРовцы пользовались в этом отношении ОНТБ, пока на каждом их рабочем месте не появились копмпы с выходом...

Извините, но вот именно так наверное думали некомпетентные чиновники. Типа всё есть в интернетах.
:lol: :lol: Даже не представляя себе сколько там нет и как по системе НТБ в РБ сейчас по всей республике закачивается масса всего необходимого.
Я могу привести пример, для питания оборудования нужно было иметь постоянные высокостабильные напряжения 950в, 125в с малыми токами и 24в,12в,5в с токами в несколько ампер и высокой стабильностью. Всё замечательное было в том, что это очень компактное оборудование и работать оно должно от кабеля по которому кроме трех десятков уплотненных сигналов шпарит кроме питания в +200 вольт не очень стабильного из-за внушительной и меняющейся от задач длины кабеля от 50м до 1,5км. :-) И вашей задачей было запитать это оборудование без постороннего источника на все эти напряжения и токи. Так как нет там источника и быть не может в условиях применения.
Так вот в этих условиях вы все на свете перевернете по импульсным преобразователям. И всю информацию по ним перекопаете. Включая схемы, патенты и книги в ОНТБ. И интернеты вам не помогут, поскольку ни одна фирма свои передовые схемы полностью никогда не выкладывала. А расколоть этот орех знаний помогут ваши знания накопленные тысячами часов с схемами и тоннами книг и части существующих удачных фрагментов решений для каждого преобразования. Учитывая диапазон напряжений и токов там точно не одно. Усугубляемое тем, что работать это должно в компактном корпусе, в котором место для питания только 14 на 27 см при толщине БП мксимум в 3 см и от -20 до +50 и при ограниченном весе.

Я тут немного как-то развлекался на форуме и постил наименования транзисторов и интегральных схем.
От примитивных КТ315Б, до КТ 922В. :-)
Так вот что удивительно люди отлично отвечали и прекрасно знают, широчайший ассортимент и не только ходовых деталей, но и достаточно глубокие знания.
Но что не удивительно подавляющее большинство это были уехавшие из города!
Ибо все в нем касаемое источников этих знаний разрушено!

Вот теперь и есть ситуация, когда элеметарный контроллер и привод с датчиками на сельхозтехнике некому обслужить.
Ликвидировав копеечное содержание системы ОНТБ в итоге потеряли миллиарды на тех, кто мог решать задачи.
Променяли специалистов на салон жоповозок в центре.
Можно было бы списать это на некомпетентность, но это тянет на антигосударственное преступление.
И господа чиновники это сделавшие должны сидеть в тюрьме.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.08.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
. А расколоть этот орех знаний помогут ваши знания накопленные тысячами часов с схемами и тоннами книг


Не убедили.Сейчас в электронный формат переводят не только вновь изданные книги, но старые издания. Встречались книги и брошюры, изданные аж в 50-е годы. Вот и приобретайте знания, "лопатя" тысячи электронных книг.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2691
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
От примитивных КТ315Б, до КТ 922В. Так вот что удивительно люди отлично отвечали и прекрасно знают, широчайший ассортимент и не только ходовых деталей, но и достаточно глубокие знания.

Эти семена засеиваются в детстве, в детской библиотеке. Не в храме.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4408
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько букв.
Человек обделен реальным общением.
Даже жалко как то
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10550
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Я вроде за книжные говорил, подразумевая худ. литературу. А ты как всегда передернув, в техническую ударился. :lol: Настольная у тебя поди тоже из "технички"?
Это всего 100 Ом на один МегаОм таких нужно последовательно 10.000. штук :-) и извини всего 0,5вт и с точностью 5% :-) Если бы третья полоска слева была зеленая был бы сразу МегаОм :-) Если что это можно найти в интернете. :-) Цитата:
таноми52:
Не убедили.Сейчас в электронный формат переводят не только вновь изданные книги, но старые издания. Встречались книги и брошюры, изданные аж в 50-е годы. Вот и приобретайте знания, "лопатя" тысячи электронных книг.

Неубедительно абсолютно, не публикуют мировые производители полностью свою новую схемотехнику ни в каких новых книгах, это их ноу-хау разработчика. А в ОНТБ как раз находилась подобранная информация от подобных разработчиков и типовые её решения, которые пока только в Магазинах технической книги за деньги,
Давно проверено много раз и без вас, что интернет интернетом, а в специализированных местах встречаются более подробные сведения. А стостраничные фолианты чертежей в интернетах не постят.
Для этого и существуют целые магазины ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ с полными полками и чертежами.
Потому как свои разработки в первую очередь, когда разработка выжата производителем, специалистам дают за деньги в больших книгах с чертежами и альбомами схем, чтоб они могли её купив изучать, не выкладывают сразу в интернетах, а сканировать тысячу листов или даже сотню может оказаться и накладно и наказуемо за авторский труд.
Это огромный мир заработка на цепочках специалистов, и эти магазины не просто так содержащие решения сначала за деньги, мир вам недоступный.
И невозможно дома и на предприятии держать весь зал литературы. Только необходимое. Для большой кучи решений все было в таких НТБ. Так как техника это не примитивное дерево, которое можно пилить, а можно не пилить. Есть масса задач самого разного характера и иногда почерпнуть нужное, особенно в ОП опытные производства и заводы решающие различные прикладные задачи, где самые разные изделия самого разного необходимого спектра могут быстро понадобиться.
Если мне нужно заставить работать прибор с кучей напряжений на дальности 1,5 км сегодня, а завтра заниматься силовой электроникой я не буду держать два отдельных зала с книгами и схемами для того, чтоб все на все случаи жизни было под задом. А из необходимых полутысячи вариантов сотрудники отдела пойдут и прочешут все источники и не раз находили решения уже кем-то сделанные именно в БИБЛИОТЕКАХ и допиливали их до своих задач и условий.

:lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2691
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СВ, с библиотеками разобрались, есть возможность по поводу Харви пояснить позицию?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2691
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

С воскресенья погода начнет ухудшаться, нет желания спеть нам что-нибудь всвязи с этим? :lol:
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10550
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Столько букв. Человек обделен реальным общением. Даже жалко как то

Извини, что заставил заскучать! :lol:
Если что, по теме держиморд и тырильщиков деревьев тут есть специализированный контингент.
Попроси пообщаться их. :-)

Весёлые картинки для ОМа ;-)
Специально ближайшую кассу взял в столе :-)

На снимке слева направо Дружная группа товарищей, в центре снимка Сто КилоОм, в правом углу 1Мегаом :-)
На заднем плане книга которую маловероятно что получится найти в ваших едва живых и запущенных библиотеках :-)
Самые упорные, добиравшиеся до ОНТБ, могут поискать по видному на снимке названию главы в Интернетах.
:lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3382
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.08.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А в вопросе о Гагарине как-то не к месту точно. Прости нас Юра за электрона!

В вопросе-опросе про Гагарина, может и не к месту. Но твой то опрос о пускать-не пускать. :-P
И о чём и к чему, второе предложение? Если не в курсе. Я во всех ветках был всегда против, не только переименования ул. Гагарина в частности. Но и в общем против переименования. 8-)
У вас там, что эксперименты над людьми разрешили? :lol:
Относительно картинки, только одно приходит в голову - "Вот что "дождь" животворящий делает" :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3382
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.08.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
а то запишут в пригожинских и запретят въезд в Россию.

Тю да пускай, кто хочет туда и записывает. Тут вон у некоторых раздвоение личности.
Синхрофазотрон сломался наверное :-x ;-)
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