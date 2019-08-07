Цитата: таноми52:

Среди услуг, в основном, услуги, связанные с интернетом. Кустанайские ИТРовцы пользовались в этом отношении ОНТБ, пока на каждом их рабочем месте не появились копмпы с выходом...

Извините, но вот именно так наверное думали некомпетентные чиновники. Типа всё есть в интернетах.

Даже не представляя себе сколько там нет и как по системе НТБ в РБ сейчас по всей республике закачивается масса всего необходимого.

Я могу привести пример, для питания оборудования нужно было иметь постоянные высокостабильные напряжения 950в, 125в с малыми токами и 24в,12в,5в с токами в несколько ампер и высокой стабильностью. Всё замечательное было в том, что это очень компактное оборудование и работать оно должно от кабеля по которому кроме трех десятков уплотненных сигналов шпарит кроме питания в +200 вольт не очень стабильного из-за внушительной и меняющейся от задач длины кабеля от 50м до 1,5км. И вашей задачей было запитать это оборудование без постороннего источника на все эти напряжения и токи. Так как нет там источника и быть не может в условиях применения.

Так вот в этих условиях вы все на свете перевернете по импульсным преобразователям. И всю информацию по ним перекопаете. Включая схемы, патенты и книги в ОНТБ. И интернеты вам не помогут, поскольку ни одна фирма свои передовые схемы полностью никогда не выкладывала. А расколоть этот орех знаний помогут ваши знания накопленные тысячами часов с схемами и тоннами книг и части существующих удачных фрагментов решений для каждого преобразования. Учитывая диапазон напряжений и токов там точно не одно. Усугубляемое тем, что работать это должно в компактном корпусе, в котором место для питания только 14 на 27 см при толщине БП мксимум в 3 см и от -20 до +50 и при ограниченном весе.



Я тут немного как-то развлекался на форуме и постил наименования транзисторов и интегральных схем.

От примитивных КТ315Б, до КТ 922В.

Так вот что удивительно люди отлично отвечали и прекрасно знают, широчайший ассортимент и не только ходовых деталей, но и достаточно глубокие знания.

Но что не удивительно подавляющее большинство это были уехавшие из города!

Ибо все в нем касаемое источников этих знаний разрушено!



Вот теперь и есть ситуация, когда элеметарный контроллер и привод с датчиками на сельхозтехнике некому обслужить.

Ликвидировав копеечное содержание системы ОНТБ в итоге потеряли миллиарды на тех, кто мог решать задачи.

Променяли специалистов на салон жоповозок в центре.

Можно было бы списать это на некомпетентность, но это тянет на антигосударственное преступление.

И господа чиновники это сделавшие должны сидеть в тюрьме.