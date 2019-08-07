Цитата: Alehander:

Кабинки будут закрытыми, поэтому на колесе можно будет кататься зимой и летом

И это ещё не всё. Изначально предусматривалась конструкция кабин из нержавеющей стали. И сейчас бы ничего не болталось в воздухе, если бы купили и поставили то, что были должны купить и поставить. Без этих вот замен и подмен колес одно на другое, потом на третье.