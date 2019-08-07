Цитата: alex_60:

Еще раз. При чем тут презерватив.

Понимаете ли, есть в литературе, в отличие от сухого бюрократического стиля, некие понятия образности, гиперболизации. Для понимания этого нужно перевести в голове ассоциативный параметр в положение вкл, чтобы начать мыслить образно, а не прямолинейно. Тогда станут понятны многие вещи, непонятные иностранцам. Я понимаю, что Юстас приказал Вам косить под иностранца, но на этом форуме нафига выделываться?