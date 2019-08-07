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≡ Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36398
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КНБ РК сообщил о завершении эксперимента... Дальше даже не знаю, как продолжить. Над жителями Нур-Султана - звучит грубо. С участием жителей Нур-Султана? Так ведь участие подразумевает согласие испытуемых, а их использовали втёмную.
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§ Маркс
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 472
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.08.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Еще раз. При чем тут презерватив.

Понимаете ли, есть в литературе, в отличие от сухого бюрократического стиля, некие понятия образности, гиперболизации. Для понимания этого нужно перевести в голове ассоциативный параметр в положение вкл, чтобы начать мыслить образно, а не прямолинейно. Тогда станут понятны многие вещи, непонятные иностранцам. Я понимаю, что Юстас приказал Вам косить под иностранца, но на этом форуме нафига выделываться?
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§ Обликоморале
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6590
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Аллегории это не наше. Так и запишем?
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4408
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вас тоже записал в блокнотик.
И Маркса и Энгельса (ОМ) и примкнувшим к ним товарищей.
На кронирование. Список.
Шутка.

[Исправлено: alex_60, 07.08.2019 - 17:59]
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§ Ваш земляк
Re: Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2267
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.08.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Еще раз. При чем тут презерватив.

Для тебя это как "сальто Делчева". Не бери в голову.Всё равно не поймёшь...
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4408
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отметился, двойка
Тут тема про презерватив.

[Исправлено: alex_60, 07.08.2019 - 18:33]
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§ Кушмурунец23
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 07.08.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Но причем тут презерватив?

Вчера, один профессор в одном из Костанайских вузов принимал экзамены , а одного студента звали Авас. Он просто был грузин. Профессор, он же вроде умный, спрашивает студента...
А вообще, презерватив это такое намбер ту для :lol: 8-)
И если быть честным, то тема презерватива у Тимура не совсем раскрыта, поэтому и не все поняли.8-) 8-)

[Исправлено: Кушмурунец23, 07.08.2019 - 19:28]
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