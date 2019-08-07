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Обликоморале: Это всего 100 Ом на один МегаОм таких нужно последовательно 10.000. штук и извини всего 0,5вт и с точностью 5% Если бы третья полоска слева была зеленая был бы сразу МегаОм Если что это можно найти в интернете. Цитата:
Я вроде за книжные говорил, подразумевая худ. литературу. А ты как всегда передернув, в техническую ударился.
Настольная у тебя поди тоже из "технички"?
таноми52:
Не убедили.Сейчас в электронный формат переводят не только вновь изданные книги, но старые издания. Встречались книги и брошюры, изданные аж в 50-е годы. Вот и приобретайте знания, "лопатя" тысячи электронных книг.
Неубедительно абсолютно, не публикуют мировые производители полностью свою новую схемотехнику ни в каких новых книгах, это их ноу-хау разработчика. А в ОНТБ как раз находилась подобранная информация от подобных разработчиков и типовые её решения, которые пока только в Магазинах технической книги за деньги,
Давно проверено много раз и без вас, что интернет интернетом, а в специализированных местах встречаются более подробные сведения. А стостраничные фолианты чертежей в интернетах не постят.
Для этого и существуют целые магазины ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ с полными полками и чертежами.
Потому как свои разработки в первую очередь, когда разработка выжата производителем, специалистам дают за деньги в больших книгах с чертежами и альбомами схем, чтоб они могли её купив изучать, не выкладывают сразу в интернетах, а сканировать тысячу листов или даже сотню может оказаться и накладно и наказуемо за авторский труд.
Это огромный мир заработка на цепочках специалистов, и эти магазины не просто так содержащие решения сначала за деньги, мир вам недоступный.
И невозможно дома и на предприятии держать весь зал литературы. Только необходимое. Для большой кучи решений все было в таких НТБ. Так как техника это не примитивное дерево, которое можно пилить, а можно не пилить. Есть масса задач самого разного характера и иногда почерпнуть нужное, особенно в ОП опытные производства и заводы решающие различные прикладные задачи, где самые разные изделия самого разного необходимого спектра могут быстро понадобиться.
Если мне нужно заставить работать прибор с кучей напряжений на дальности 1,5 км сегодня, а завтра заниматься силовой электроникой я не буду держать два отдельных зала с книгами и схемами для того, чтоб все на все случаи жизни было под задом. А из необходимых полутысячи вариантов сотрудники отдела пойдут и прочешут все источники и не раз находили решения уже кем-то сделанные именно в БИБЛИОТЕКАХ и допиливали их до своих задач и условий.