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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2266
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.08.19 - 17:52
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6590
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
запость хоть пяток стоящих отделов которые содержат разделы с достойным выбором технической

Я вроде за книжные говорил, подразумевая худ. литературу.
А ты как всегда передернув, в техническую ударился. :lol:
Настольная у тебя поди тоже из "технички"?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4405
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
художественную книгу в руки

Раньше говорил. Про себя.
Норма шесть книг в месяц.
Ну толстых от Мартина одна.
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10548
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Среди услуг, в основном, услуги, связанные с интернетом. Кустанайские ИТРовцы пользовались в этом отношении ОНТБ, пока на каждом их рабочем месте не появились копмпы с выходом...

Извините, но вот именно так наверное думали некомпетентные чиновники. Типа всё есть в интернетах.
:lol: :lol: Даже не представляя себе сколько там нет и как по системе НТБ в РБ сейчас по всей республике закачивается масса всего необходимого.
Я могу привести пример, для питания оборудования нужно было иметь постоянные высокостабильные напряжения 950в, 125в с малыми токами и 24в,12в,5в с токами в несколько ампер и высокой стабильностью. Всё замечательное было в том, что это очень компактное оборудование и работать оно должно от кабеля по которому кроме трех десятков уплотненных сигналов шпарит кроме питания в +200 вольт не очень стабильного из-за внушительной и меняющейся от задач длины кабеля от 50м до 1,5км. :-) И вашей задачей было запитать это оборудование без постороннего источника на все эти напряжения и токи. Так как нет там источника и быть не может в условиях применения.
Так вот в этих условиях вы все на свете перевернете по импульсным преобразователям. И всю информацию по ним перекопаете. Включая схемы, патенты и книги в ОНТБ. И интернеты вам не помогут, поскольку ни одна фирма свои передовые схемы полностью никогда не выкладывала. А расколоть этот орех знаний помогут ваши знания накопленные тысячами часов с схемами и тоннами книг и части существующих удачных фрагментов решений для каждого преобразования. Учитывая диапазон напряжений и токов там точно не одно. Усугубляемое тем, что работать это должно в компактном корпусе, в котором место для питания только 14 на 27 см при толщине БП мксимум в 3 см и от -20 до +50 и при ограниченном весе.

Я тут немного как-то развлекался на форуме и постил наименования транзисторов и интегральных схем.
От примитивных КТ315Б, до КТ 922В. :-)
Так вот что удивительно люди отлично отвечали и прекрасно знают, широчайший ассортимент и не только ходовых деталей, но и достаточно глубокие знания.
Но что не удивительно подавляющее большинство это были уехавшие из города!
Ибо все в нем касаемое источников этих знаний разрушено!

Вот теперь и есть ситуация, когда элеметарный контроллер и привод с датчиками на сельхозтехнике некому обслужить.
Ликвидировав копеечное содержание системы ОНТБ в итоге потеряли миллиарды на тех, кто мог решать задачи.
Променяли специалистов на салон жоповозок в центре.
Можно было бы списать это на некомпетентность, но это тянет на антигосударственное преступление.
И господа чиновники это сделавшие должны сидеть в тюрьме.
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