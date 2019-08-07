Сергей_я Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2761

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:32 Цитата: Victor Yang:

Опять водителя накажут.

не накажут, на него вину может и повесят, типа он виноват, по документам, для СМИ и проче. А по деньгам врятли.