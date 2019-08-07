/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 109 из 110«1...107108109110»
§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2266
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.08.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Никто бы не строил, если бы не пользовались спросом.

Если есть желание, могу рассказать, каким спросом пользуются. Сам, своими руками сделал три иконостаса. Очень хорошо знаком с одним батюшкой. Рассказать про то, как на службы приходит по десять-пятнадцать человек? И это в Самаре, где церквей в последнее время стало очень много. Рассказать, как митрополиты устанавливают настоятелям размеры отчислений в месяц? Какую бюрократию развёл Кирилл, когда стал Патриархом? Какие интриги плетутся в самой церкви? Почему Кураев в опале? Как закрывают академию при Сретенском монастыре? Какие послабления к РПЦ со стороны государства? Там ещё та клоака...
Профайл

* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10548
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Ты зачем тёплое с мягким путаешь? Библиотеки закрываются не сколько от уменьшения читающих в принципе, сколько от уменьшения читающих БУМАЖНЫЕ книги.

Прокатить такая отмазка может только у самой глупейшей и одичавшей части населения.
Пример Научно-техническая библиотека в кОстанае, украденная чинушами у города. Она была ближайшая к университету и именно в ней студенты могли по сформированному техзаданию получить точно подобранные материалы от консультантов-библиотекарей. Как и все технические стандарты и нормативы, которые в обычной библиотеке бесполезно спрашивать, там придется самому искать.
В обычной библиотеке-библиотекари не обязаны знать материал.
Не всё есть в интернетах и в них не выдают готовый список и сами материалы.
А многое написанное обладает авторским правом, в том числе наиболее качественные учебные пособия, для растущих специалистов *(если конечно выращивают не нанятых клаванов на форумы)

Вот по этой причине в развивающейся Белоруссии строят и национальные библиотеки и региональные. А в коррупционных странах построенные другими библиотеки и последние книжные магазины чинуши крадут и продают под торговлю жоповозками и шмотьем. И шмотьём чаще всего дрянным и некачественным китайским. Можете сравнить крупнейший в стране магазин технической книги на Ленинском 40 (в Москве) и поискать книги в крупнейшем книжном магазине бывшего Кустаная на бывшем проспекте Ленина. Вместо книг вы там найдете кучу китайского дерьма. Это был последний книжный магазин, и не удивляйтесь тогда дикарскому окружению.

Цитата:
maxsaf: За 30 лет рпц построила 30 000 храмов. Сколько библиотек закрылось за это время?


Я сегодня спросил на обходе врача:
"Почему у нас нет от палаты ключа?
Почему в голове и в бюджете дыра?
Почему вместо завтра сегодня вчера?"
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 11:16]
Профайл

* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 868
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.08.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для Серого

ОНТБ (Обл. научно-техн. биб-ка) являлась филиалом РНТБ (Республиканской НТБ), подчинялась и субсидировалась Алма-Атой.
Была создана в 70-е годы прошлого века, когда в СССР был бум введения должностей инженеров по НТИ, создания областных центров НТИ и при них НТБ. В Кустанае ЦНТИ создан не был, его функции, по возможности, выполняла ОНТБ.
Библиотека имела огромный фонд описаний изобретений и патентов, а также исчерпывающий фонд общесоюзных и республиканских стандартов по всем отраслям народного хозяйства.
Однако, настолько развитой промышленности в Кустанайской области, чтобы техническая литература пользовалась постоянным спросом (не говорю уж про "сейчас") не было. При крупных предприятиях и организациях (КСК, ССГПО и пр.) были свои специализированные библиотеки для своих специалистов. Таким образом, читателей было недостаточно. Несколько десятков студентов погоду не делало. Пока государство тащило её на себе, библиотека существовала. Когда, уже в реалиях РК, её перевели, по сути, на хозрасчёт, сделав все услуги платными (только фонд зарплаты был из госбюджета) она не смогла себя содержать. Спроса на тех. литературу,даже на книги, не говоря уже о миллионе описаний изобретений и 30 тыс. ГОСТов, не было. Вот её и прикрыли.
Знаю, как говорится, из первых рук. Была знакома с руководством ОНТБ.
Сейчас в интернете практически всё можно найти. Нет необходимости в подобной библиотеке.
Профайл

* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11800
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Была знакома с руководством ОНТБ.

Ну всё. Теперь и ты платные комментарии строчишь? На акимат работаешь! Как не стыдно?! Ни одного честного человека на форуме не осталось! Все продались "акунаматату" и только честные бывшие граждане режут тут правду-матку и противостоят системе!
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4405
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс, он наверное тоже

По средам статусы не меняют.
Кто то лично ему присвоил.
За тот похабный пост. Позорище.
С одного огорода овощи похоже.

[Исправлено: alex_60, 07.08.2019 - 15:26]
Профайл

* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10548
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: Однако, настолько развитой промышленности в Кустанайской области
Это в кОстанайской её не стало. А в Кустанайской я знал многих людей и у меня читательский билет был иногда в первых двух десятках читателей. (и это при перерегистрации в первые часы работы после нг праздников) И я хорошо видел и пустой зал и полный и всех занятых иногда библиотекарей.
Для того чтоб сейчас воровать деревья жуликам явно не нужна ОНТБ. А вот в сравнении (возьмем примерно равный город) с аналогичной в Белоруссии Могилевской области она нужна, так как там необходимы не жулики, а знания студентам и специалистам и все их источники.
Там точно жулики не нужны.
Сайт ОНТБ г. Могилев:
http://mogilev.rlst.org.by/
Вместо целого списка литературы и массы технических решений по техзаданию для будущего или работающего инженера в толстовке мне могли только предложить убогий журнал для подростков "Техника молодежи". :lol: :lol: :lol:
И иногда случайно попавшие разрозненные книги, которые самому нужно было откапывать в каталоге. По электронике почти абсолютнейший ноль. Вот по этому и не стоит удивляться технологической отсталости, потому как специалисты потыкавшись в эту акиматскую болотину невежества уехали.
И сделать даже электрику современной сельхозтехники без белорусов у вас не в состоянии. Элементарно нет доступа к справочной литературе, нет центров, нет схем и в итоге те, кто читает схемы и хочет постоянно быть в форме, добиваться знаний уезжают в благополучные области.
И стоящие бакалавры посмотрев внимательно и особенно спецы к вам маловероятно, что поедут в такое болото, где даже элементарную схему и простейшие детали придется в Челябинске заказывать, или ездить туда за знаниями, книгами, и копеечными деталями через неудобные барьеры границ.
В провинциальном Могилеве созданы условия для студентов, аспирантов и спецов, по этому там есть промышленность и она может подбирать и ВЫРАЩИВАТЬ специалистов и выполнять задачи государства.

[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 12:41]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4405
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сторожем на синхрофозатроне.
Работать опасно.
Сказывается на головном мозге.
Профайл

* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 868
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.08.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А вот в сравнении (возьмем примерно равный город) с аналогичной в Белоруссии Могилевской области



Ну, насчёт равенства - это спорно.Там одно «Могилевхимволокно», градообразующее предприятие, чего стоит. Или "Белшина"
Но, если у них есть свои НТБ хотя бы с одним библиотекарем, то они не будут пользоваться ОНТБ.
А вот объявление о "... дополнительных платных услугах в соответствии с Законом « в том числе: для индивидуальных пользователей, для коллективных пользователей" говорит, что биб-ка уже испытывает материальные затруднения.
Среди услуг, в основном, услуги, связанные с интернетом. Кустанайские ИТРовцы пользовались в этом отношении ОНТБ, пока на каждом их рабочем месте не появились копмпы с выходом в интернет(На примере МРЭТ)
Так что МОНТБ будет скукоживаться, пока совсем не исчезнет, или переродится в нечто новое по содержанию и форме
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4405
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну всё. Теперь и ты


похоже ты прав.
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6590
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Сам, своими руками сделал три иконостаса.

Стесняюсь спросить, бесплатно?
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6590
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Это был последний книжный магазин

Ну что ты говоришь? У нас сейчас наверное с десяток в городе будет книжных магазинов. Не стоит то выставлять бывших земляков совсем уж дикарями....
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6590
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
сколько от уменьшения читающих БУМАЖНЫЕ книги.
Прокатить такая отмазка может только у самой глупейшей и одичавшей части населения.

Сам то давно художественную книгу в руки брал? Хотя, ... кто же себя палить будет.
Профайл

* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10548
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Ну что ты говоришь? У нас сейчас наверное с десяток в городе будет книжных магазинов. Не стоит то выставлять бывших земляков совсем уж дикарями....

ОМ давай запость хоть пяток стоящих отделов которые содержат разделы с достойным выбором технической литературы разбитой по секторам промышленности, а не отдельчики в которых весь одиин полка кучкой всего подряд в кол-ве десятка непойми чего.
Мы тебя сразу МегаОмом назовём! И твой труд пойдет на благо Родины. Вдруг кто зацепится. ;-)
Профайл

§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2266
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.08.19 - 17:49
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2266
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.08.19 - 17:50
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 109 из 110«1...107108109110»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Серый волк, Игорь Васильевич, таноми52

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 102
Пользователей: 4
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх