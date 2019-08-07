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§ NG.kz
Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36397
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После мероприятия в республиканской общественной приемной партии Nur Otan министр сел в черный автомобиль Lexus LX570. на автомобиле были установлены разные госномера.
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* Victor Yang
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11800
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять водителя накажут.
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§ alex_60
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4405
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должны уволить.
Если быть последовательными.
Как акима чимкента.
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§ Сергей_я
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2761
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.08.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Опять водителя накажут.

не накажут, на него вину может и повесят, типа он виноват, по документам, для СМИ и проче. А по деньгам врятли.
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§ Сергей_я
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2761
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.08.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А эти фотки еще какая-нибудь газета публиковала? Или завтра опять вдруг ни с того ни с сего сайт перестанет работать?
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* Игорь Васильевич
Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 07.08.19 - 17:47
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* drakon
Re: Глава МВД уехал со встречи на Lexus с разными номерами
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17032
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

. На передней стороне авто установлен госномер 025 AW 01.

Цитата:

с задней части машины главы МВД установлен другой номер - 046 KZ 01.

Такого я ещё не - видел.
Даже не - слышал.
Чудеса... :lol: :oops: :-x
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