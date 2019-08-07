А что такая мадам с трубой и быдляком разгуливавшая по актюбинскам свободно ходит по улицам Костаная на вольном посещении колонии?





Цитата: drakon: Как и бывший Аким КОстаная, только в КОстанае и добился - Ну всё, он можно сказать благодаря этой заметке в газете отыскал своё счастье! Теперь эта парочка обчистит все закрома на сколько сможет, только пустите!

