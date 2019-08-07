/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в Костанае за мошенничество 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в Костанае за мошенничество
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гурко, юрист по образованию, считает, что ее права были нарушены, поскольку она ходатайствовала о переводе в колонию-поселение Актобе, однако вместо нее туда этапировали трех других заключенных.
Читать новость

§ пешеход
Re: На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.08.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ха, юрист, о правах своих вспомнила. Людей на 60 "лямов" покидала, а теперь правильной заделалась. То она юрист, может и хочет работать только по специальности, то уже поварские навыки появились, чтобы по ближе к дому уехать. А тут в Костанае, она кух.рабочей, техничкой, поваром не желает поработать, а только в Актюбинске.
Профайл

§ drakon
На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в Костанае за мошенничество
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17031
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
поработать, а только в Актюбинске.

Как и бывший Аким КОстаная,
только в КОстанае и добился -
своего... :lol:
Профайл

§ Nikola_Esil
Re: На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 07.08.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
трудилась в банно-пречечном комбирате КУИС Актобе Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35737

Очепяток много
Профайл

§ Серый волк
Re: На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10546
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что такая мадам с трубой и быдляком разгуливавшая по актюбинскам свободно ходит по улицам Костаная на вольном посещении колонии? :-)


Цитата:
drakon: Как и бывший Аким КОстаная, только в КОстанае и добился -
Ну всё, он можно сказать благодаря этой заметке в газете отыскал своё счастье! Теперь эта парочка обчистит все закрома на сколько сможет, только пустите!
Профайл

§ unrepeatable
Re: На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в...
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 07.08.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как обычно крайних ищут. странная женщина, просто вышла не так как она хотела. А может ей и во все грустно в колонии? поэтому она решила судиться, юрист же)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Игорь Васильевич

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 159
Пользователей: 1
Всего: 160

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх