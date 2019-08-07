/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КНБ РК сообщил о завершении эксперимента... Дальше даже не знаю, как продолжить. Над жителями Нур-Султана - звучит грубо. С участием жителей Нур-Султана? Так ведь участие подразумевает согласие испытуемых, а их использовали втёмную.
Читать новость

§ alex_60
Re: Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а причем тут презерватив?
Профайл

§ Кушмурунец23
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 07.08.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а причем тут презерватив?

Свойства презерватива знаешь?
Примерно такие же защитные свойства, предполагается, что скоро нам будут предлагать КНБ и Токаев.
Думаю, что это будет избирательно, кто попроще на смартфон а кто повыше рангом, то сразу на голову! 8-)
Государство будет гарантировать нашу безопасность от всякой заразы

[Исправлено: Кушмурунец23, 07.08.2019 - 16:07]
Профайл Посетить вебсайт

§ unrepeatable
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 07.08.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже не могу понять причем тут презервативы? Ну и что, что проверяли связь, тоже не пойму, что здесь плохого? бред какой- то....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 154
Пользователей: 2
Всего: 156

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх