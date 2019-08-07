Цитата: Victor Yang: Ты зачем тёплое с мягким путаешь? Библиотеки закрываются не сколько от уменьшения читающих в принципе, сколько от уменьшения читающих БУМАЖНЫЕ книги.

Прокатить такая отмазка может только у самой глупейшей и одичавшей части населения.

Пример Научно-техническая библиотека в кОстанае, украденная чинушами у города. Она была ближайшая к университету и именно в ней студенты могли по сформированному техзаданию получить точно подобранные материалы от консультантов-библиотекарей. Как и все технические стандарты и нормативы, которые в обычной библиотеке бесполезно спрашивать, там придется самому искать.

В обычной библиотеке-библиотекари не обязаны знать материал.

Не всё есть в интернетах и в них не выдают готовый список и сами материалы.

А многое написанное обладает авторским правом, в том числе наиболее качественные учебные пособия, для растущих специалистов *(если конечно выращивают не нанятых клаванов на форумы)



Вот по этой причине в развивающейся Белоруссии строят и национальные библиотеки и региональные. А в коррупционных странах построенные другими библиотеки и последние книжные магазины чинуши крадут и продают под торговлю жоповозками и шмотьем. И шмотьём чаще всего дрянным и некачественным китайским. Можете сравнить крупнейший в стране магазин технической книги на Ленинском 40 (в Москве) и поискать книги в крупнейшем книжном магазине бывшего Кустаная на бывшем проспекте Ленина. Вместо книг вы там найдете кучу китайского дерьма. Это был последний книжный магазин, и не удивляйтесь тогда дикарскому окружению.



Цитата: maxsaf: За 30 лет рпц построила 30 000 храмов. Сколько библиотек закрылось за это время?



Я сегодня спросил на обходе врача:

"Почему у нас нет от палаты ключа?

Почему в голове и в бюджете дыра?

Почему вместо завтра сегодня вчера?"





[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 11:16]