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≡ Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план праздника представили в акимате		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план праздника представили в акимате
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Празднования, посвященные юбилею города, продлятся два дня: 16 и 17 августа. Известно, что на этот раз мероприятия пройдут не только на площади перед областным акиматом, но также и в других частях города.
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§ zloy kyrgyz
Re: Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план...
zloy kyrgyz


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Сообщений: 64
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 07.08.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из серии хочешь успеть на все мероприятия покупай вертолет))
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§ Серый волк
Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план праздника представили в акимате
Серый волк


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Сообщений: 10546
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Из серии хочешь успеть на все мероприятия покупай вертолет))

Твой кумир Денисов бегать от урны до урны в разных концах города не научил? :-)

Хотя куда тут бегать? В этой программе, похожей на день руин Аркалыка, ничего нет даже приблизительно тянущего на третью вспомогательную сцену самого отстойного фестиваля. ;-) чёсовые разъездные пустышки перед салютом типа самый топ.

А эта забавная фраза из афишки акимата явно не случайна:
Цитата:
Презентация фильма «Костанай: метаморфозыво времени»


Какое время - такое и метаморфозыво
Даже боюсь загадывать что заказали в это убогое кино приезжие с древоочурбанивательным образом мышления. Скорее всего будет криво снятая и убого смонтированная помесь отчета акима с глупейшими прожектами.
+ Кич безвкусия дурацкой набережной, обрывающейся в грязь сразу за ближайшим углом, там должен быть обязательно.
Ибо больше никаких других визуальных метаморфозиев кроме захолустья, мусора и пенопластом облепленных домов на пути кортежа найти неаозможно.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 10:06]
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§ zloy kyrgyz
Re: Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план...
zloy kyrgyz


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Сообщений: 64
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 07.08.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Серый откуда в тебе столько негатива?)) у людей праздник им охото шашлычок поесть, пивка попить заезжую звезду послушать, а ты все про свое кхм... Денисова зачем то приплел еще) кушай по утрам сладкую кашу и жизнь будет проще, всетаки в подмосковье живешь не в захолустье Казахстанском)
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§ Menden1968
Re: Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план...
Menden1968


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Сообщений: 342
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
......вот была мысль приехать на день города,пожевать шашлыка да хлибнуть пивка порошкового,да только вспомню про попрашаяк в Каераеке имею в виду таможенников,да дорожные попрашайки полицаи в Комсомольце так шашлык в глотку не лезит и пивко пропадает хлебать..
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§ zloy kyrgyz
Как горожане отметят 140-летие Костаная. Подробный план праздника представили в акимате
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 07.08.19 - 16:14
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