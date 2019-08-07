пешеход Re: На дискриминацию жалуется женщина, отбывающая наказание в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 116

Регистрация: 18.08.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:51 Ха, юрист, о правах своих вспомнила. Людей на 60 "лямов" покидала, а теперь правильной заделалась. То она юрист, может и хочет работать только по специальности, то уже поварские навыки появились, чтобы по ближе к дому уехать. А тут в Костанае, она кух.рабочей, техничкой, поваром не желает поработать, а только в Актюбинске.