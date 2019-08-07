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≡ Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36395
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отсутствие воды выше второго этажа во многих костанайских домах и потоки ее на улицах города связаны с многочисленными порывами, которые произошли вчера, 6 августа, сообщила "НГ" пресс-секретарь ГКП "Костанай-Су" Дина Сисенгалиева.
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§ maxsaf
Re: Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато у них есть свой пресс-секретарь :lol:
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§ alex_60
Re: Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4391
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Произошло это, поскольку давление на сетях понизилось, а затем поднялось до нормы.//
да, все логично.
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§ maxsaf
Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суровая вакуумная опрессовка
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§ Обликоморале
Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки в Костанае
Обликоморале


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Сообщений: 6584
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня благо до 4-го доходит. Напор и вправду стал слабый, но душ принять можно в легкую .̶(̶б̶а̶с̶с̶е̶й̶н̶о̶в̶ ̶у̶ ̶н̶а̶с̶ ̶с̶л̶а̶в̶о̶ ̶б̶о̶г̶у̶ ̶н̶е̶т̶)̶ :lol:
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§ maxsaf
Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Алекс сказал, что у каждого есть на даче. Надеюсь, туда вода подается хоть иногда
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§ Обликоморале
Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6584
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Алекс сказал, что у каждого есть на даче

Надувных-два. Вода колодезная,своя. Пока её не обложили налогами.
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* Серый волк
Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки в Костанае
Серый волк


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Сообщений: 10543
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рассказала она. - Произошло это, поскольку давление на сетях понизилось, а затем поднялось до нормы. Старые трубы не выдержали.
Класс! Чудеса физики открыты в кОстанай-СУ!
Так и представляется дикое средневековье, Караван верблюдов уныло бредет по пустыне костанаекумы.
И наконец добредает до цели, среди руин и пеньков посреди заростающего мусором пустыря из красной плитки высится ободранное здание в 8 этажей с свисающими останками алюкобонда и осколками синих стёкол.
С верблюдов сгружают бурдюки с привезенной водой, так как водопроводы в этом месте давно прохудились и сданы за китайские юани на металл.
Но принимющие обитатели руин недовольны! Бурдюки то порваны! И в них только остатки воды!
Но насяльника каравана говорит знаете ли [b] давление в бурдюках, сделанных из шкуры козла сначаламана упало когда мы спали, а потом вернулось до нормы и бурдюки порвалися!
Вай-вай 20 порывов! :lol:
Однозначно первое место! :lol:


[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 09:26]
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§ Сергей_я
Re: Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2757
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.08.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да, все логично.

даванули посильнее, что б народ не плакал из-за повышения цен на тарифы.
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§ андрей 117
Re: Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 07.08.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вчера утром только успел умыться еще кран не закрыл,а вода перестала бежать.подумал только вот повезло.минутой позже бы включил и воды бы не было вообще никакой.так как без горячей сидим до сентября.бывают счастливые моменты в жизни однако :-P
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* Серый волк
Re: Проблемы с холодной водой обещают решить в ближайшие сутки...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10543
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117: вчера утром только успел умыться еще кран не закрыл
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