Цитата: рассказала она. - Произошло это, поскольку давление на сетях понизилось, а затем поднялось до нормы. Старые трубы не выдержали. Класс! Чудеса физики открыты в кОстанай-СУ!

Так и представляется дикое средневековье, Караван верблюдов уныло бредет по пустыне костанаекумы.

И наконец добредает до цели, среди руин и пеньков посреди заростающего мусором пустыря из красной плитки высится ободранное здание в 8 этажей с свисающими останками алюкобонда и осколками синих стёкол.

С верблюдов сгружают бурдюки с привезенной водой, так как водопроводы в этом месте давно прохудились и сданы за китайские юани на металл.

Но принимющие обитатели руин недовольны! Бурдюки то порваны! И в них только остатки воды!

Но насяльника каравана говорит знаете ли [b] давление в бурдюках, сделанных из шкуры козла сначаламана упало когда мы спали, а потом вернулось до нормы и бурдюки порвалися!

Вай-вай 20 порывов!

Однозначно первое место!





[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 09:26]