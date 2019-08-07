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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2263
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.08.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Никто бы не строил, если бы не пользовались спросом.

Если есть желание, могу рассказать, каким спросом пользуются. Сам, своими руками сделал три иконостаса. Очень хорошо знаком с одним батюшкой. Рассказать про то, как на службы приходит по десять-пятнадцать человек? И это в Самаре, где церквей в последнее время стало очень много. Рассказать, как митрополиты устанавливают настоятелям размеры отчислений в месяц? Какую бюрократию развёл Кирилл, когда стал Патриархом? Какие интриги плетутся в самой церкви? Почему Кураев в опале? Как закрывают академию при Сретенском монастыре? Какие послабления к РПЦ со стороны государства? Там ещё та клоака...
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10543
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Ты зачем тёплое с мягким путаешь? Библиотеки закрываются не сколько от уменьшения читающих в принципе, сколько от уменьшения читающих БУМАЖНЫЕ книги.

Прокатить такая отмазка может только у самой глупейшей и одичавшей части населения.
Пример Научно-техническая библиотека в кОстанае, украденная чинушами у города. Она была ближайшая к университету и именно в ней студенты могли по сформированному техзаданию получить точно подобранные материалы от консультантов-библиотекарей. Как и все технические стандарты и нормативы, которые в обычной библиотеке бесполезно спрашивать, там придется самому искать.
В обычной библиотеке-библиотекари не обязаны знать материал.
Не всё есть в интернетах и в них не выдают готовый список и сами материалы.
А многое написанное обладает авторским правом, в том числе наиболее качественные учебные пособия, для растущих специалистов *(если конечно выращивают не нанятых клаванов на форумы)

Вот по этой причине в развивающейся Белоруссии строят и национальные библиотеки и региональные. А в коррупционных странах построенные другими библиотеки и последние книжные магазины чинуши крадут и продают под торговлю жоповозками и шмотьем. Цитата:
maxsaf: За 30 лет рпц построила 30 000 храмов. Сколько библиотек закрылось за это время?


Я сегодня спросил на обходе врача:
"Почему у нас нет от палаты ключа?
Почему в голове и в бюджете дыра?
Почему вместо завтра сегодня вчера?"
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 11:11]
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