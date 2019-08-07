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§ NG.kz
А где же мусорные баки?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36395
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О свалке, образовавшейся во дворе неподалеку от дома по адресу ул. Чкалова, 14, сообщил пользователь сайта Азамат. - Во дворе уже гора мусора! - сообщил он. - Это уже не выглядит, как двор. А главное: где же мусорные баки?
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* drakon
Re: А где же мусорные баки?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17031
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мусорные баки же стояли,
когда то на этом месте?... :lol: ;-)
Перенесли, а куда?
Теперь люди должны их искать?... :lol: :-o
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