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§ NG.kz
Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36393
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономический суд Костанайской области начал подготовку к рассмотрению нового иска Центра защиты прав потребителей Рудного в интересах неограниченного круга лиц. Истец считает, что аттракцион нельзя было вводить в эксплуатацию.
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§ maxsaf
Re: Безопасность рудненского колеса обозрения проверит...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2686
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он сообщил также, что в отношении должностных лиц отдела строительства акимата Рудного возбуждено дело по ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Вот это правильно. Это колесо должно в итоге остаться городу, бесплатно.
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* Игорь Васильевич
Re: Безопасность рудненского колеса обозрения проверит...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 07.08.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже не колесо, это наша достопримечательность и областной мем и кек, все что можно было сделать криво (особенно касаемо делопроизводства) реализовано при установке этого колеса, не удивлюсь если в скором времени рядом с этим колесом по ночам начнут появляться чупокабры, а подозрительные мужчины в капюшонах будут проводить свои сходки и на самой вершине сидя в кабинках с призывами к своему божеству и с умилением в сердце глядя на областной центр развернут чертоги (сами знаете чего) и вообще, предлагаю сделать супер аттракцион прокатись в кабинке (которую перед этим забыл закрыть работник колеса) и получи глазированное яблочко)
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§ maxsaf
Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2686
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
все что можно было сделать криво (особенно касаемо делопроизводства) реализовано

Вы думаете, что так криво только с этим колесом? Имхо, ткни пальцем наугад в любой тендер - и похлеще косяки вскроются . :-)
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* Обликоморале
Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6584
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это колесо должно в итоге остаться городу, бесплатно.

В качестве памятника?
Можно даже запустить среди руднинчан опрос на его название...
Например от меня " Венец коррупции "
Сча Серый придет и в противовес Курчавому скажет, что там надо провинившихся чиновников катать, да еще за нехилую плату. Кажный день. Утром, в обед и вечером.
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§ maxsaf
Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2686
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В качестве памятника?

В бесплатном колесе все проблемы самоустранятся )))
Даренному коню в зубы не смотрят (с)

[Исправлено: maxsaf, 07.08.2019 - 11:05]
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§ maxsaf
Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2686
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А за лям баксов народ имеет право на колесо от мерса, а не от лисапеда.
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* Игорь Васильевич
Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 07.08.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сча Серый придет и в противовес Курчавому скажет, что там надо провинившихся чиновников катать, да еще за нехилую плату. Кажный день. Утром, в обед и вечером.


Буду долго смеяться если "Противовесный" Серый будет сейчас доказывать что это колесо-венец творения и все что можно было сделать хорошо реализовано в нем) и кстати кого вы Курчавым называете милейший ? аватарка давно поменяна)
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§ alex_60
Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4387
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
колесо надо отремонтировать.
и перевезти в Аркалык. или в Кушмурун.
у них же нет. там же место есть как раз.
наверху установить антенну. как хотят там.

[Исправлено: alex_60, 07.08.2019 - 10:54]
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* Обликоморале
Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6584
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В бесплатном колесе все проблемы самоустронятся

Цитата:
Истец считает, что аттракцион нельзя было вводить в эксплуатацию. Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=38253&forumid=1
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§ maxsaf
Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2686
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Если там проблемы с основанием, то его можно установить на мобильную платформу, прицепить к поезду тальго и возить по городам, турист повалит. Название - огонь:lol:
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* Обликоморале
Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6584
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
и кстати кого вы Курчавым называете милейший ? аватарка давно поменяна)

Извиняюсь. А куды добровольцем записываешь, гражданин ( фельдмаршал, барон, виконт, граф)Ки́тченер?
Неужто скоро опять война?
:lol:
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* Игорь Васильевич
Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 07.08.19 - 11:55
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