Игорь Васильевич Re: Безопасность рудненского колеса обозрения проверит... #2





(Пользователи) Сообщений: 109

Регистрация: 19.04.19 (Пользователи) Отправлено: - 10:20 Это уже не колесо, это наша достопримечательность и областной мем и кек, все что можно было сделать криво (особенно касаемо делопроизводства) реализовано при установке этого колеса, не удивлюсь если в скором времени рядом с этим колесом по ночам начнут появляться чупокабры, а подозрительные мужчины в капюшонах будут проводить свои сходки и на самой вершине сидя в кабинках с призывами к своему божеству и с умилением в сердце глядя на областной центр развернут чертоги (сами знаете чего) и вообще, предлагаю сделать супер аттракцион прокатись в кабинке (которую перед этим забыл закрыть работник колеса) и получи глазированное яблочко)