Цитата: maxsaf:

На что? На нужды атеизма?

На свои собственные. Или среди них нет мошенников, недобросовестных, преступников и прочее и прочее? К тому же, я вообще о другом. А церкви люди платят сами - и психологически для них самих это, можно сказать, индульгенция. Дал пожертвование - "почистил карму". Собственно, для этого церковь прихожанам (не всем, но многим) и нужна, но в этом никто не признается. А вот жить по её правилам - довольно сложно и поэтому живут как хотят, а потом "чистят" пожертвованиями. Ну или просто успокаиваются, пребывая в храме - за это и платят. Своего рода психотерапия.