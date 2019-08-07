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Страница 108 из 108«1...106107108
* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6584
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Амеры уже бабосы

У них там тоже на религии не хило зарабатывают. :lol:
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11794
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Амеры уже бабосы выделяют на строительстве лунных баз в ближайшие 5 лет. РПЦ там ничего не планирует?

А немцы обязательный церковный налог платят - и чО? Духовная составляющая тоже должна быть, а страдающие атеизмом головного мозга ничем не лучше страдающих православием головного мозга - это две крайности.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2686
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У них там тоже на религии не хило зарабатывают

Согласен, проблема мирового массштаба
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2686
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
страдающие атеизмом

Атеисты бабки у народа не отжимают к слову сказать совсем. Как вам такая разница?
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11794
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Атеисты бабки у народа не отжимают

Отжимают, но другими методами. Но я про обычных людей - приверженцев тех или иных крайних взглядов.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2686
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Отжимают, но другими методами

На что? На нужды атеизма?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2686
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СВ, тут пара вопросов возникла...
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


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Сообщений: 11794
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
На что? На нужды атеизма?

На свои собственные. Или среди них нет мошенников, недобросовестных, преступников и прочее и прочее? К тому же, я вообще о другом. А церкви люди платят сами - и психологически для них самих это, можно сказать, индульгенция. Дал пожертвование - "почистил карму". Собственно, для этого церковь прихожанам (не всем, но многим) и нужна, но в этом никто не признается. А вот жить по её правилам - довольно сложно и поэтому живут как хотят, а потом "чистят" пожертвованиями. Ну или просто успокаиваются, пребывая в храме - за это и платят. Своего рода психотерапия.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2686
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
На свои собственные. Или среди них нет мошенников, недобросовестных, преступников и прочее и прочее?

А причем тут атеизм? В тюрьмах 99% - верующие.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


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Сообщений: 11794
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В тюрьмах 99% - верующие.

После тюрем даже священниками некоторые становятся. Но это после. И верующими становятся там же, в тюрьме - один из методов перевоспитания. А если "верующий" совершает преступления, наказываемые УК - его вера под очень большим сомнением. Но, как вариант, - он там заглушает свою совесть пожертвованиями.
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Страница 108 из 108«1...106107108
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