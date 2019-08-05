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≡ Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36393
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Парламента РК от фракции "Ак жол" Дания Еспаева высказалась по поводу приговора двум проводникам, изнасиловавшим пассажирку поезда. Она считает, что изнасилование следует отнести к тяжким преступлениям, а к серийным насильникам применять химическую кастрацию.
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§ maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2686
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщина хочет стать президентом. А где гарантия, что когда она вступит с кем то в международные отношения без обоюдного согласия, у нее ступор не случится?
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* Обликоморале
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6584
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 07:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это спор о курице и яйце

Ну да, ну да.
Слово секс имеет русское происхождение.
Барин, с утра однажды так: - Федька, ну-к, поди сюды! Пошто баба -то твоя опять всю ночь орала? Сёк поди?
- Сёк-с, барин, сёк-с!!!
Тут и БДСМ русская придумка. :lol:
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§ maxsaf
Re: Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2686
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Если я правильно понял таноми52 и алекса60, не могли бы вы дать пояснения по поводу вашей точки зрения 8-)
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§ alex_60
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4387
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ответа нет,
молчание знак согласия.
как видим полностью поддерживают.
позорно как то.
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