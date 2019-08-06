NG.kz Ремонт двух костанайских школ продолжится после начала учебного года - управление образования



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:55 В Костанае, в основной школе № 21 и средней школе № 30, завершить работы по графику планируют до 31 октября 2019 года. Всю первую четверть учеников будут возить на занятия в другие школы.

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