Цитата: Сергей_я:

S-BROTHER-S - кто это такие и зачем сюда вообще такое везти? Их же знают еденицы

Для ознакомления с культурой. Хотя, честно говоря, узнал о них только после прочтения. Послушал - ничё так. Пойдёт под закрытие концерта, хотя смотря какой сет отыграют. У нас вот в прошлом году на день города кустанайцы отыграли,"Русский Размер". Я потом ещё после концерта к ним подходил, привет передавал.