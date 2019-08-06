Тот самый Re: «Сядете по-любому». Общение в онлайн-чате, обернувшееся... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 152

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:46 Может и справедливо осудили, но и они неумные. Нашли в чем переписываться. В дырявом вацапе: у него куча проблем с безопасностью, а кроме того Фейсбук сотрудничает со спецслужбами, КНБ давно читают переписки в вацапе, Фейсбуке, Инстаграмме.