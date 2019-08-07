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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6572
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 07:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Лично меня очень поражает, как некоторые, считая себя интеллектуалами и цветом общества, слиняв в Россию, её же ещё и хаят. Ну так возвращайтесь

можно еще попробовать нав Украину, в Грузию или Прибалтику.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2262
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.08.19 - 07:09
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6572
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 07:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Да скока угодно.
Я же не только позитивной прессой зомбируюсь, но и другую альтернативную почитываю.
Например, скрин на скорую..

Эволюция оппозиционера за 3 часа.
У пригожинских типо ботов подсмотрел.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6572
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 07:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Ты мне сначала поясни, что это за ресурс такой.
Бульварный листок с рейтингом на запитцотом месте и регистрацией всего месяц назад?
Там есть ссылки где посмотреть на ваших без вести канувших 600000?
А хошь я тебе докажу, чтосинопланетяне среди нас :lol: :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6572
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только недавно обрадовался, что во флуде политику забыли.
А тут раз и опять 25.
Макс, давай открой на форуме ветку полит. баталий и пусть там копья ломают оппозиция с нурлукунами и пригожинскими. :lol: 8-)
Ты типо не заинтересованное лицо из заграницы. Почти светоча демократии. :lol:
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