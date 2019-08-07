Обликоморале Флуд и оффтопик (часть 4) #1579





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6572

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:16 Цитата: Ваш земляк:



Ты мне сначала поясни, что это за ресурс такой.

Бульварный листок с рейтингом на запитцотом месте и регистрацией всего месяц назад?

Там есть ссылки где посмотреть на ваших без вести канувших 600000?

А хошь я тебе докажу, чтос инопланетяне среди нас