Цитата: elektron:

Лично меня очень поражает, как некоторые, считая себя интеллектуалами и цветом общества, слиняв в Россию, её же ещё и хаят. Ну так возвращайтесь

можно еще попробовать нав Украину, в Грузию или Прибалтику.