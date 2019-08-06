Обликоморале Флуд и оффтопик (часть 4) #1575





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6566

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:01 Цитата: elektron:

Для ОМ как просил!

Пасиб, Виталь, уже читал, токма в другом источнике.

И ваще, ты энто аккуратней тут, а то запишут в пригожинских и запретят въезд в Россию.

И начинай читать Ухо дождя, Медузу, Настоящее Время...особливо на ночь. Другую прессу в черный ящик. она не позитивна и не объективна.

Там вон ещё НЗ добавил бомбический ресурс....цельный портал политический. Где сказано по три церкви в день, три Карл. Итог: за 20 лет фактической власти Путина их за 20000 с лишним в Расеи перевалило. Видать даже в самой глубокой дыре храм на костях десятков предприятий воздвигли.