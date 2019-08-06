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≡ «Сядете по-любому». Общение в онлайн-чате, обернувшееся тюрьмой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Сядете по-любому». Общение в онлайн-чате, обернувшееся тюрьмой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36389
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Восемь фигурантов дела о «пропаганде терроризма» и «возбуждении розни» приговорены в Алматы к тюремным срокам. Обвинения предъявлены им после переписки в мессенджере WhatsApp.
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§ Козлов я
Re: «Сядете по-любому». Общение в онлайн-чате, обернувшееся...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.08.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Victor Yang
Re: «Сядете по-любому». Общение в онлайн-чате, обернувшееся...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11787
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.08.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я не виноват. Не считаю себя виновным, — сказал Умбеталиев в последнем слове на суде. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35724?1565081663

Ну тут ничего удивительного.

А можно раскрыть подробности - что они сделали? Какие фразы отнесены к пропаганде терроризма?
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§ Тот самый
Re: «Сядете по-любому». Общение в онлайн-чате, обернувшееся...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может и справедливо осудили, но и они неумные. Нашли в чем переписываться. В дырявом вацапе: у него куча проблем с безопасностью, а кроме того Фейсбук сотрудничает со спецслужбами, КНБ давно читают переписки в вацапе, Фейсбуке, Инстаграмме.
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§ Кушмурунец23
Re: «Сядете по-любому». Общение в онлайн-чате, обернувшееся...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 06.08.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, они к кому обращаются? Неужели к Путину ? Плакаты сами писали или кто то помог?
Вроде сами коренной национальности, а обращения по русски, на языке на котором говорил Ленин. Лично я , не верю!
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§ maxsaf
Re: «Сядете по-любому». Общение в онлайн-чате, обернувшееся...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2662
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Не понял, они к кому обращаются? Неужели к Путину ?

Обращение к Трампу было бы на казахском латиницей. :-)
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§ сайлау курманов
Re: «Сядете по-любому». Общение в онлайн-чате, обернувшееся...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3121
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.08.19 - 04:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо из этих , которые в коротких штанишках и с бородой , а девушки ихние как монахини , во всем чёрном. Действительно странные люди
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