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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1032
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.08.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
maxsaf

[code]Семь человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в Торонто Подробнее на РБК

[Исправлено: Гога, 06.08.2019 - 16:46]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2662
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем мне РБК. Я здесь подожду подробностей.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4367
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один человек еще живой.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.08.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для ОМ как просил! ;-)
Как фальшивый беженец и жестокий убийца из Штутгарта попал в Германию? Более четырех лет жестокий убийца Исса Мухамед жил в качестве фальшивого сирийского беженца в Германии « Как сообщает www.germania.one. Он получал социальные пособия, а также совершал преступления, последнее из которых шокировало всю страну.

Подробнее Тут! 8-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1032
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.08.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
maxsaf
Вот смотри - это местные ваши -*Police chief calls nightclub shooting that injured 5 'very solvable'CBC News · Posted: Aug 05, 2019 7:15 AM ET | Last Updated: an hour ago* - Вот перевод -*Начальник полиции назвал стрельбу в ночном клубе, в которой 5 раненых, «очень решаемо» CBC News ·Опубликовано: 5 августа 2019 7:15 ET | Последнее обновление: час назад*,ваше СВС.Код:
maxsaf
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2261
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ещё для Ома информация к размышлению. Специально не искал, просто в новостях вылезло https://truism.ru/173-v-rf-otkrylos-290-tys-novyh-predprijatij-a-zakrylos-primerno-600-tys-pri-jetom-stroilos-po-3-hrama-v-den.html Чтобы потом с калькулятором в руках не говорил, что :"Вывсёврёте!"
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.08.19 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично меня очень поражает, как некоторые, считая себя интеллектуалами и цветом общества, слиняв в Россию, её же ещё и хаят. :-x Ну так возвращайтесь на Родину, хотя и её вы хаете. Но может чем то поможет в мозговом аппарате. 8-) :lol:
ПС: для СВ. впредь красте, но не удаляйте мои посты полностью, может кто тоже высказаться хочет, да и правомерность проще будет установить. 8-) ;-)

[Исправлено: elektron, 06.08.2019 - 19:36]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.08.19 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Выложу тут! :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2261
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.08.19 - 01:15
Комментарий проходит проверку.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2261
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.08.19 - 01:24
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10538
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Выложу тут! :lol:
Вообще не вопрос, выкладывай ещё, если на форуме согласны в размещении этой дешевой работенки пригожинских троллей, которые в троллятниках за 12р50к массово это ваяют.
А в вопросе о Гагарине как-то не к месту точно. Прости нас Юра за электрона! :-)
По крайней мере теперь каждый может посмотреть и подумать: покажи что читаешь и мы скажем кто ты. :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2261
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.08.19 - 01:56
Комментарий проходит проверку.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2662
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 03:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
этой дешевой работенки пригожинских троллей, которые в троллятниках за 12р50к массово это ваяют

Так смачно разрекламировали, а где остальное посмотреть? )))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2662
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 03:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
если на форуме согласны в размещении

Щас спрошу...
.....
5 мин
.....
Да, все согласны, давай еще. :lol:
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