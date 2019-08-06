elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #1567





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3380

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:33 Лично меня очень поражает, как некоторые, считая себя интеллектуалами и цветом общества, слиняв в Россию, её же ещё и хаят. Ну так возвращайтесь на Родину, хотя и её вы хаете. Но может чем то поможет в мозговом аппарате.

ПС: для СВ. впредь красте, но не удаляйте мои посты полностью, может кто тоже высказаться хочет, да и правомерность проще будет установить.



[Исправлено: elektron, 06.08.2019 - 19:36]