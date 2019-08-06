Серый волк Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин #32





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10538

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:32 Цитата: maxsaf: Скриншот бы сейчас не помешал

Может быть и не помешал, предположить, что будут редактировать и собъется код голосаовалки было сложно. Проголосовавшие 24 человека за санкции наверное видели свой результат. Но в целом несущественно, ибо не 5 тысяч голосов. Хотя настрой в отношении неожиданно прославившихся нурлыкунских "Кумиров" и так понятен абсолютно.

Недеюсь в церкви на Гагарина этих марионеток основательно проклянут самым нехорошим образом, может быть не афишируя публично в прессе. Бог ленинский путь не читает, хотя на растопку чанов в аду возможно используется!









