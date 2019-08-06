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§ NG.kz
В районе 11 школы очередная коммунальная авария
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36389
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два порыва холодной воды произошли сегодня в районе 11 школы. Первый - это во дворе дома 246 по улице Алтынсарина. Вся вода потекла по улице Орджоникидзе, в сторону Кайрбекова.
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§ elektron
В районе 11 школы очередная коммунальная авария
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.08.19 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Рабочим сказал? Оно им надо? У

Что значит, оно им надо? Обязаны сообщить наверх. Так работает нормальная система.
Или приедет скорая, а тут раз и ещё случай, им сказали, но они типа не наше дело, да и с полицией так же. Да и везде так должно быть
В смысле сообщил, должно работать.

[Исправлено: elektron, 06.08.2019 - 20:04]
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