Цитата: Victor Yang:

Рабочим сказал? Оно им надо? У

Что значит, оно им надо? Обязаны сообщить наверх. Так работает нормальная система.

Или приедет скорая, а тут раз и ещё случай, им сказали, но они типа не наше дело, да и с полицией так же. Да и везде так должно быть

В смысле сообщил, должно работать.



[Исправлено: elektron, 06.08.2019 - 20:04]