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≡ Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: Серый волк
Голосование: Кто за то, чтоб господ Жалыбина, Могилатова и Закалюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин 
Закончилось 05.08.2019 - 03:00:00
» НЕ ПУСКАТЬ
30 %		 30.43 % (14)
» ПУСКАТЬ
15 %		 15.22 % (7)
Всего проголосовало: 46

§ elektron
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.08.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Это тот пост где промелькнула картинка

да да именно. ай я яй, двойные стандарты? но я не против! :lol:
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§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10537
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.08.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Скриншот бы сейчас не помешал

Может быть и не помешал, предположить, что будут редактировать и собъется код голосаовалки было сложно. Проголосовавшие 24 человека за санкции наверное видели свой результат. Но в целом несущественно, ибо не 5 тысяч голосов. Хотя настрой в отношении неожиданно прославившихся нурлыкунских "Кумиров" и так понятен абсолютно.
Недеюсь в церкви на Гагарина этих марионеток основательно проклянут самым нехорошим образом, может быть не афишируя публично в прессе. Бог ленинский путь не читает, хотя на растопку чанов в аду возможно используется!




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§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10537
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.08.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: да да именно. ай я яй, двойные стандарты?
Какие двойные стандарты, если ты отрок наш, фальшивку сюда запостил самого грязного отдела антинародной пропаганды Соловьёва-Пригожина, людей без совести без чести и веры. Ко всему прочему к этой теме отношения картинка-фальшак не имеющая абсолютно и предназначенная для промывания части самых предельно глупых обитателей интернета. :lol:
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§ elektron
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.08.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

То что ты считаешь правильным, не значит, что так оно и есть.
И даже если я ошибаюсь, это говорит лишь о том, что Вы не видите мир, так как его вижу я. :lol:
Промывайте своё не хочу сами! :-P
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§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10537
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.08.19 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк: х, не успел проголосовать! Я против того, чтобы их пускали!

Никогда не поздно создать надпись под фото:
"Прости нас Юра, мы всё просрали, даже твою улицу и деревья"
Получится демотиватор. :-) Примеры приводить не буду, чтоб не предопределять содержание будущих демотиваторов.
А вот клип Прости нас Юра пожалуйста:



%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.jpg

А это табличка с названием улицы Гагарина в Италии
1460965473111752252.jpg

В Германии в Эрфурте есть улица Гагарина
Contimedia-640x426.jpg
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