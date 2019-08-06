Цитата: seroff:

что толку звонить в су и 109?

Надо позвонить сначала. У меня во дворе тоже как-то колодец бил ключом. Позвонил - через полчаса приехали.

Цитата: Fasd:

.А в 11 часов я доложил работникам Костанай-су об этих порывах они были в Корейском поселке

Рабочим сказал? Оно им надо? У них начальство есть, которое и распределяет приоритеты работ. А у того начальства - ещё начальство, которое волшебный пендель от акимата получает. А телефон связи с акиматом - 109. Лучше всего сюда звонить - будет контроль исполнения, по крайней мере.