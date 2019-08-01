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≡ Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: Серый волк
Голосование: Кто за то, чтоб господ Жалыбина, Могилатова и Закалюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин 
Закончилось 05.08.2019 - 03:00:00
» НЕ ПУСКАТЬ
30 %		 30.43 % (14)
» ПУСКАТЬ
15 %		 15.22 % (7)
Всего проголосовало: 46

§ Обликоморале
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6563
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Поправьте механизм голосования.

Кто то ломанул голосовалку.
Айтишники НГ скажут мы не пределах..
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§ Обликоморале
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6563
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
так что дожди я поставлять умею хорошо в нужное место.

В сибирь когда?
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§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10537
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 15:14
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.08.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анекдот в тему: Сидят пригнанные нурлыкун с ономастом в зале. Наполняют. - Кого сегодня? - Да какой-то Пушкен - А кто это? - Объявили, что Му-му написал и на дне. - Точно нехороший человек, нас на дне считает - И наверное с Навальным дружит. - Надо у Денисова спросить. - ... - (Денисов) Кхе, кхе, ну вы знаете, конечно горе от ума хорошее произведение, но такой топор висит над нашим акимом, что надо дружно проголосовать, он ещё раз кладбище где похоронен Маяковский очистил.

Отлично!! :lol:
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§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10537
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так, на данный момент в голосовании, которое закончится 5 августа в 00 часов большинство за то, чтоб ограничить доступ этим господам, включая конечно Денисова.
Учитывая что в администрации было вмешательство в механизм счётчика на данных 17:1 и он обнулился, то истиные показатели должны быть 28:7.
Проверьте, прав ли я. Общее количество видно. Многие видели до обнуления как выглядело 11:0, затем 16:0

Если количество проголосовавших НЕПУСКАТЬ превысит порог 200 человек, обещаю не делать в форуме обращение в спортлото, а написать официальное обращение в миграционную службу и еще несколько ведомств и изложить причины, по которым присутствие данных господ на территории Российской Федерации считаю нежелательным.

Давать свои голоса или не давать решайте сами в соответствии с своими убеждениями.
У нас окрытая платформа для мнений в отличии от пресловутого собранного зала.
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§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10537
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.08.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так наши вялые голосования последних пары недель показали, что Гагарина в голосовании еженедельника хотят переименовать всего 6%.
Из чего-то там под полторы сотни.

А санкции в отношении нурлыкунских "кумиров" хотят после обнуления всего 14 человек. Против ещё меньше, только 7.
При этом обнуление счётчика было при цифрах совсем других и исчезло 24 голоса за санкции и 1 против.
Таким образом общее количество голосов должно было быть 38:8 :-)

Нет господа костанайцы, таким колчиством деревья и улицы самостоятельно не спасти!
Тут только если сам Назарбаев вдруг проснется и вам поможет против улицы имени себя и против рубильщиков последних городских деревьев. :-)
Абсолютно понятно, что в акимате за десятилетие деградации предприняли все возможные усилия, чтоб все мешающие им грабить цивилизованные люди уехали во всех направлениях из города и области, но что это настолько правда мы можем отлично видеть вот например сейчас, когда рубят деревья и ономастят улицы.

Хорошо конечно видно, что у злодеев нет сторонников, а их шпики без оплаты и пальцем в защиту не шевельнут, Но и среди горожан оставшихся тихое наплевательство. Так ваш город будут с удовольствием растаскивать дальше, если хоть, что-то ценное кроме деревьев и табличек улиц ещё отыскать получится! :-) Всем малочисленным защитникам спасибо! :-)

[Исправлено: Серый волк, 06.08.2019 - 19:08]
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§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10537
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.08.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Небольшое наблюдение за зрителями.
Некоторые из которых заражены культивируемыми вирусами.
Если у вас работает телевизор, открыт сайт-помойка с враньём и пропагандой, или рядом лежит газета для бюджетников и оттуда к вам в голову лезут тараканы - побрызгайте их дихлофосом, и отправьте эти источники насекомых на помойку.
:lol:
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§ maxsaf
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2660
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Гагарина в голосовании еженедельника хотят переименовать всего 6%.

Зато они - депутаты )))
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§ elektron
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.08.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А куда мой пост пропал? ну не важно.
А что говорит против Аль-фараби? ладно Ленина, комуняка треклятый. Но что этот араб сделал для Казахстана и Костаная? :lol:
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§ maxsaf
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2660
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Учитывая что в администрации было вмешательство в механизм счётчика на данных 17:1 и он обнулился, то истиные показатели должны быть 28:7.

Скриншот бы сейчас не помешал
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* Ваш земляк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2258
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но что этот араб сделал для Казахстана и Костаная?

Я же уже писал - выяснилось, что он был проездом в Таразе!
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* Ваш земляк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2258
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.19 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эх, не успел проголосовать! Я против того, чтобы их пускали!
Профайл

§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10537
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.08.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат пришел исповедоваться к попу в церковь на переименованную улицу.

Батюшка:- Небось, сын мой, мясцо в пост кушаешь?
Депутат:- Да нет, батюшка, не грешен.
Батюшка:- Ну, значит, выпиваешь много?
Депутат:- Нет, батюшка, и тут не грешен.
Батюшка, удивленно:- Ну, хоть по девкам-то замужним бегаешь?
Депутат:- Да что вы батюшка, как можно, да и уже не до девок. - Я улицы ономастирую, вот вашу недавно всю переономастировал!
Батюшка, с облегчением:- Ну, слава богу! А то я уж грешным делом подумал, что ты совсем дурак. :lol:
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§ elektron
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3380
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.08.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Я же уже писал

да помню, повторенье мать ученья ;-) В другой ветке же было ;-)
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§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10537
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.08.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А куда мой пост пропал?

Это тот пост где промелькнула картинка с сайта-помойки пригожинского разлива?
Наверное в ад упала, на растопку чана с депутатами сгодится. :lol:
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