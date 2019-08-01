Серый волк Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10537

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:53 И так наши вялые голосования последних пары недель показали, что Гагарина в голосовании еженедельника хотят переименовать всего 6%.

Из чего-то там под полторы сотни.



А санкции в отношении нурлыкунских "кумиров" хотят после обнуления всего 14 человек. Против ещё меньше, только 7.

При этом обнуление счётчика было при цифрах совсем других и исчезло 24 голоса за санкции и 1 против.

Таким образом общее количество голосов должно было быть 38:8



Нет господа костанайцы, таким колчиством деревья и улицы самостоятельно не спасти!

Тут только если сам Назарбаев вдруг проснется и вам поможет против улицы имени себя и против рубильщиков последних городских деревьев.

Абсолютно понятно, что в акимате за десятилетие деградации предприняли все возможные усилия, чтоб все мешающие им грабить цивилизованные люди уехали во всех направлениях из города и области, но что это настолько правда мы можем отлично видеть вот например сейчас, когда рубят деревья и ономастят улицы.



Хорошо конечно видно, что у злодеев нет сторонников, а их шпики без оплаты и пальцем в защиту не шевельнут, Но и среди горожан оставшихся тихое наплевательство. Так ваш город будут с удовольствием растаскивать дальше, если хоть, что-то ценное кроме деревьев и табличек улиц ещё отыскать получится! Всем малочисленным защитникам спасибо!



[Исправлено: Серый волк, 06.08.2019 - 19:08]