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§ NG.kz
В районе 11 школы очередная коммунальная авария
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36389
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два порыва холодной воды произошли сегодня в районе 11 школы. Первый - это во дворе дома 246 по улице Алтынсарина. Вся вода потекла по улице Орджоникидзе, в сторону Кайрбекова.
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§ Козлов я
Re: В районе 11 школы очередная коммунальная авария
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.08.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чкалова между 7 и 8 мкр тоже сегодня залита водой.
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§ Гриня
Re: В районе 11 школы очередная коммунальная авария
Гриня


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Сообщений: 630
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 06.08.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно,давно закончили там ремонт,пора эти Лермонтова- Алтынсарина перекапывать.
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§ Fasd
Re: В районе 11 школы очередная коммунальная авария
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 06.08.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наступил судный день для Костанай-Су.
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§ JereK
Re: В районе 11 школы очередная коммунальная авария
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1398
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 06.08.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По всему городу порывы. Видать, создают основу для поднятия стоимости.
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§ abaika95
В районе 11 школы очередная коммунальная авария
abaika95


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Сообщений: 144
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.08.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В город Костанай пришла долгожданная весна, на деревьях распустились почки, птицы строят гнезда для своего будущего потомства ну а по улицам течет талая вода, ранняя весна принесла радость и чувство что недолго осталось этой коварной зиме властвовать своим холодом,впереди нас ждут теплые денечки а все горожане как дети высыпали на улицу и ходят в чем мать родила)
jLtv6xR
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§ Гриня
В районе 11 школы очередная коммунальная авария
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 630
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 06.08.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно говоря,подумал что на фото как костанайцы ходят в чем мать родила :)))
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§ Мурзилка
Re: В районе 11 школы очередная коммунальная авария
Мурзилка


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Сообщений: 58
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 06.08.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям новость года... а жители домов, между прочим, сидят без горячей воды. Хорошо хоть холодная пока есть, а то бывало и ни той, и ни другой. И почему нельзя один раз уже нормально отремонтировать?!
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* maxsaf
В районе 11 школы очередная коммунальная авария
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2656
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
И почему нельзя один раз уже нормально отремонтировать?!

Тот же вопрос можно и о ремонте дорог задать, и еще много о чем.
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§ Victor Yang
В районе 11 школы очередная коммунальная авария
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11786
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.08.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор, а ты 109 позвонил или только в газету фото поместил с возмущениями?
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§ olegggon
Re: В районе 11 школы очередная коммунальная авария
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 998
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 06.08.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ехал там в 14.30 вода льётся до сих пор большим широким ручьём. Этож сколько сотен, а может даже тысяч кубов вылилось в землю.
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§ Fasd
Re: В районе 11 школы очередная коммунальная авария
Fasd


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Сообщений: 26
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 06.08.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Автор, а ты 109 позвонил или только в газету фото поместил с возмущениями?

Это все я увидел где-то в 10 часов.А в 11 часов я доложил работникам Костанай-су об этих порывах они были в Корейском поселке.Но они сказали что знают уже об этом.Ну судя по комментариям видно и забыли.
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§ Fasd
Re: В районе 11 школы очередная коммунальная авария
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 06.08.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что думает поэтому поводу Владимир Владимирович.https://www.youtube.com/watch?v=aNBzrj2QX7I
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§ seroff
Re: В районе 11 школы очередная коммунальная авария
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 267
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 06.08.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и что толку звонить в су и 109? По Воинов с утра вода фонтаном бьёт с колодца проезжал в 17-00 ни каких изменений, за то Баймагамбетова 1 даже яму не закапывают чтобы было удобнее чопики забивать,а по поводу сделал и забыл так они без работы останутся как тарифы поднимать и ЗП себе?
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