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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17022
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, расскажи, что в Торонто случилось?
Максаф не знает... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4367
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Позвоню, узнаю.
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* Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.08.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
Семь человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в Торонто
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4367
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идет охота на волков, идет охота.
Помнишь?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17022
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Помнишь?

Поиню, Алекс, помню... :lol: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17022
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Позвоню, узнаю.

У меня тоже есть родственники в Канаде.
Мама с ними переписывалас. Они приглашали,
в гости.Но мама не могла, болела.
А я знакомство с ними всё откладывал.
А теперь поздно... :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4367
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
теперь

Такова жизнь.
Ты же вроде в Швецию хотел по климату.
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