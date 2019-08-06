drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1806





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17022

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:48 Цитата: alex_60:

Позвоню, узнаю.

У меня тоже есть родственники в Канаде.

Мама с ними переписывалас. Они приглашали,

в гости.Но мама не могла, болела.

А я знакомство с ними всё откладывал.

А теперь поздно...