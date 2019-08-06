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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.08.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
maxsaf

[code]Семь человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в Торонто Подробнее на РБК

[Исправлено: Гога, 06.08.2019 - 16:46]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2656
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем мне РБК. Я здесь подожду подробностей.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4367
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один человек еще живой.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3372
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.08.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для ОМ как просил! ;-)
Как фальшивый беженец и жестокий убийца из Штутгарта попал в Германию? Более четырех лет жестокий убийца Исса Мухамед жил в качестве фальшивого сирийского беженца в Германии « Как сообщает www.germania.one. Он получал социальные пособия, а также совершал преступления, последнее из которых шокировало всю страну.

Подробнее Тут! 8-)
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