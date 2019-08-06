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≡ Диана Шарапова, DJ S-BROTHER-S, Митя Фомин - с ними горожане отметят 140-летие Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Диана Шарапова, DJ S-BROTHER-S, Митя Фомин - с ними горожане отметят 140-летие Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На странице в Инстаграме, созданной специально к 140-летию областного центра, появился список артистов, которые 16-17 августа будут выступать на юбилейном дне города.
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§ Сергей_я
Re: Диана Шарапова, DJ S-BROTHER-S, Митя Фомин - с ними горожане...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2755
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.08.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
S-BROTHER-S - кто это такие и зачем сюда вообще такое везти? Их же знают еденицы
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§ zloy kyrgyz
Re: Диана Шарапова, DJ S-BROTHER-S, Митя Фомин - с ними горожане...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 06.08.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне одному показалось что Смирновы это раздовеный Шура с бородой?))
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§ Нурбанчик
Диана Шарапова, DJ S-BROTHER-S, Митя Фомин - с ними горожане отметят 140-летие Костаная
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 06.08.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Мне одному показалось



[Исправлено: Нурбанчик, 06.08.2019 - 17:24]
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§ zloy kyrgyz
Re: Диана Шарапова, DJ S-BROTHER-S, Митя Фомин - с ними горожане...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 06.08.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О боже Нурбанчик сделал несмешной мем с упоминаем меня-шикарно!!)
Надо было Шуре бороду добавить)
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