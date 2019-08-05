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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Принял видать лекарство уже ))
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 866
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.08.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты чего "На сопках Манчжурии" поганишь?!



Простите его. Видно, деменция подкралась незаметно. Он ещё сам не осознаёт сей печальный факт

[Исправлено: таноми52, 05.08.2019 - 15:17]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4363
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
поганишь

Слова то какие знает.
Это не от большого ума
Конечно,
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4363
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Простите его

Конечно же.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2253
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.08.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, "На сопках Манчжурии" за рубежом называли русским национальным гимном. История этой песни началась во время русско-японской войны.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4363
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а таноми 52 какого пола, кто в курсе?
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7853
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.08.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Походу щас кто то по ушам получит)))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4363
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Походу щас кто то по ушам получит)))

ты первый ?
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§ Нурбанчик
Флуд и оффтопик (часть 4)
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 06.08.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: Цитата: Нурбанчик: хороший краснодарский самогон в подарок Где ты его надыбал?


Перейду из статьи про обменники, следуя инструкции сайта :lol:

Теща с тестем передают, сами делают на пшенице. А я его всегда беру в гости в Казахстан)))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4363
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Теща с тестем передают, сами делают н

Хотелось бы продегустрировать.
Но увы.
Вы про доску Бертрану Рубинштейну новость не пропустили?

[Исправлено: alex_60, 06.08.2019 - 17:27]
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2253
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Бертрану Рубенштейну

Цитата:
alex_60:

Цитата:
alex_60:

Это точно не армянская фамилия? Может быть, правильнее писать РубИнштейн?!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2253
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.08.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но это же конечно происходит Цитата:
alex_60:
Это не от большого ума
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§ Нурбанчик
Флуд и оффтопик (часть 4)
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 06.08.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Хотелось бы продегустрировать. Но увы. Вы про доску Бертрану Рубинштейну новость не пропустили?

Может что-то пропустил :oops:

А увы... Это значит не грамульки :-o :-( Эх жаль...
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.08.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
maxsaf
Что там у вас в Торонто происходить ?? Стреляли ??
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