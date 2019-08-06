Добринцофф Re: Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам -... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6634

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:52 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35726 Для владельцев обменников это куча затрат. Бедные операторы будут работать в три раза за ту же зарплату и приносить меньше прибыли. Источник:

Чего это они бедные,что у нас очереди в обменниках стоят,что нету времени паспортные данные записать?



Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35726 Но, как предприниматель, я перенесу все свои дополнительные затраты на потребителя. Сейчас у нас маленькая маржа между покупкой и продажей. Теперь она может увеличиться и составлять не два-три тенге, а, к примеру, 20. Источник:

Вы можете маржу хоть 50 поставить,вопрос только кому будете продавать по таким ценам?Что кроме обменного пункта валюту больше негде купить?



Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35726 Также экономист считает, что ограничения скажутся на всей экономике страны. "Если появятся запреты, то исчезнет доверие. Если у меня появятся доллары, я не буду их продавать, потому что купить в следующий раз будет трудно. Источник:

ЭКОНОМИЗД не слышал про онлайн обмен,ааааа не слышал наверно?

В чем проблема не выходя из дома купить долларов столько сколько нужно?

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35726 Что же касается работы до семи вечера - это очень неудобно. А если туристы прилетели поздно или бизнесмену нужно срочно купить валюту? Источник:

Про карты видимо то же не слышали